ZeroZeroZero: Tradimenti, compromessi e violenza negli episodi 5 e 6 di stasera. Anticipazioni e clip in anteprima

Terzo appuntamento, anche in streaming su NOW TV, con la Serie TV tratta dal romanzo inchiesta di Roberto Saviano.

La posta in gioco diventa sempre più alta nei due nuovi episodi di ZeroZeroZero in onda questa sera su Sky Atlantic dalle 21:15 e in streaming su NOW TV. Il quinto e sesto episodio della serie Sky Original sulle rotte del traffico globale di cocaina, creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz saranno ancora più intensi; l’adrenalinico viaggio del cargo partito da New Orleans alla volta della Calabria diventerà sempre più rischioso, facendo tappa in Marocco. In Africa i fratelli Lynwood Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) dovranno scendere a compromessi con dei terroristi jihadisti, scena che vi anticipiamo in questa clip in anteprima.





Le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Mentre la leadership di Don Minu (Adriano Chiaramida) è minata dai tradimenti e dalle lotte di potere intestine alla sua stessa organizzazione, Chris ed Emma affrontano i pericoli del deserto del Mali scortati da un gruppo di terroristi. Per sopravvivere e completare il loro viaggio, devono scendere a patti con persone senza scrupoli. I fratelly Lynwood riescono infine ad attraversare il confine col Marocco, mentre in Messico Manuel (Harold Torres) e i suoi uomini formano un esercito clandestino per conto del cartello dei Leyra, rendendo sempre più difficile per Manuel mantenere separata la sua vita privata dal mondo di violenza e morte in cui opera.