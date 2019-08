ZeroZeroZero: Il primo trailer della nuova serie crime di Sky

News Serie TV

Una serie dal respiro internazionale, andrà in onda su Sky Atlantic nel 2020.

Sky Studios ha rilasciato oggi il primo trailer di ZeroZeroZero, il nuovo crime drama di Stefano Sollima basato come Gomorra su un libro di Roberto Saviano. Creata con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, la serie sarà presentata alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 5 settembre, ma questi pochi secondi ne svelano in anteprima tutta la potenza, in attesa dell'arrivo in tv su Sky Atlantic nel 2020.

Con Gabriel Byrne (Vikings) e Andrea Riseborough (Waco), ZeroZeroZero esplora l'impero mondiale della cocaina e il suo reggersi su un sottile equilibrio che lega insieme criminali senza scrupoli e organizzazioni potenti e spietate. Dai cartelli alle bande mafiose, dal produttore agli spacciatori, passando per gli insospettabili uomini d'affari e le istituzioni che si occupano di gestire l'enorme quantità di denaro che ruota attorno a questo mercato, la serie racconta come la situazione possa degenerare, fino a diventare estremamente pericolosa, quando uno di questi attori viene improvvisamente a mancare mentre un grande carico di cocaina viaggia dal Messico verso l’Europa.

Oltre alle sceneggiature, Sollima ne cura anche la regia con Pablo Trapero e Janus Metz. Il resto del cast include Dane DeHaan (In Treatment), Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida (La mafia uccide solo d'estate), Harold Torres (El Chapo), Tchéky Karyo (Il Nome della Rosa) e Francesco Colella (Trust).