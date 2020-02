ZeroZeroZero: Domani sera su Sky Atlantic gli episodi 3 e 4. Anticipazioni e una clip in anteprima

News Serie TV

Secondo appuntamento, anche in streaming su NOW TV, con la nuova Serie TV di Stefano Sollima.

Prosegue il viaggio transoceanico del carico di cocaina al centro del racconto di ZeroZeroZero, la nuova serie tratta dall'omonimo libro inchiesta di Roberto Saviano e in onda ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Domani sera dalle 21:15 due nuovi episodi, il 3 e il 4, continueranno ad esplorare i segreti del traffico internazionale di droga attraverso le storie dei protagonisti.

ZeroZeroZero: La trama

Creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e prodotta da Cattleya, la serie segue il viaggio di un carico di cocaina dal momento in cui un potente clan della ‘Ndrangheta decide di acquistarlo fino a quando viene consegnato e pagato. Partito da New Orleans, dove armatori senza scrupoli hanno organizzato la spedizione, il cargo è diretto al porto di Gioia Tauro, in Calabria, dove approderà non prima di aver attraversato l’Atlantico e di una tappa in Senegal che è al centro dei nuovi episodi di domani diretti dal regista di Borg McEnroe Janus Metz. Nelle nuove puntate i fratelli Lynwood (Andrea Riseborough e Dane DeHaan) si ricongiungeranno in Senegal, dove la nave cargo con a bordo 900 milioni di cocaina purissima farà tappa. Nel Paese africano Emma dovrà scendere a compromessi per assicurare il passaggio della nave in sicurezza trattando anche con le autorità locali, scena che vi anticipiamo in una clip in anteprima.





Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

A bordo della nave mercantile, il pacifico viaggio di Chris (DeHaan) viene interrotto da una serie di circostanze pericolose e inaspettate nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Nel frattempo, in Italia, Don Minu (Adriano Chiaramida) decide di lasciare la sicurezza del suo bunker per far valere il suo potere sull'intera 'Ndrangheta; mentre in Messico per Manuel (Harold Torres) e la sua squadra è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle loro scelte. I fratelli Lynwood si ritrovano finalmente a Dakar per assicurarsi che il loro carico continui il suo viaggio verso Gioia Tauro. Dopo aver affrontato la frustrante burocrazia del Senegal, i due dovranno unire le forze con i boss della criminalità di Dakar per recuperare la loro preziosa merce. Nel frattempo in Messico, Manuel e il suo team diffondono terrore e morte tra i narcos di Monterrey.