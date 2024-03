Young Sheldon 7: Jim Parsons e Mayim Bialik appariranno nel finale

News Serie TV

Cinque anni dopo il finale di The Big Bang Theory, Jim Parsons e Mayim Bialik riprenderanno i ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler sullo schermo: ecco i primi dettagli.

Come va la vita matrimoniale di Sheldon e Amy e come se la passano dopo aver vinto addirittura un premio Nobel? Avremo aggiornamenti grazie a Young Sheldon. Jim Parsons e Mayim Bialik, infatti, riprenderanno i ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler nel finale della serie spin-off di The Big Bang Theory che negli Stati Uniti andrà in onda il 16 maggio.

Jim Parsons e Mayim Bialik nel finale di Young Sheldon: Cosa sappiamo

Il cameo di Parsons e Bialik sarà un vero e proprio evento, visto che i due attori appariranno insieme in Young Sheldon per la prima volta dopo il finale di The Big Bang Theory, andato in onda cinque anni fa. Sarà anche la prima volta che un attore della serie madre apparirà nello spin-off prequel di persona. Come sappiamo, infatti, Parsons in questi anni ha partecipato solo in qualità di narratore della storia mentre Bialik lo ha affiancato come co-narratrice in due episodi.

Naturalmente non conosciamo la trama dell'episodio che segnerà il ritorno sullo schermo di Sheldon e Amy visto che sarà una sorpresa. Sappiamo, però, già qualcosa sul futuro di Sheldon dopo i fatti di The Big Bang Theory visto che lo Sheldon narratore di Young Sheldon è più grande e più maturo di quello che avevamo visto l'ultima volta nella serie madre. Grazie ai suoi racconti, infatti, sappiamo che Sheldon e Amy avranno più figli e che uno dei loro figli si chiamerà proprio come il migliore amico di Sheldon, Leonard Hofstadter.

Il futuro del franchise di The Big Bang Theory

Dalle notizie precedenti, sappiamo anche che CBS ha ordinato lo spin-off dello spin-off di The Big Bang Theory, vale a dire una serie incentrata sul fratello maggiore di Sheldon, Georgie (Montana Jordan), e la sua futura sposa Mandy (Emily Osment). Andrà in onda già dalla prossima stagione colmando il vuoto lasciato da Young Sheldon che terminerà a maggio dopo 7 stagioni. Inoltre, il co-creatore della serie Chuck Lorre sta lavorando a un altro progetto ancora super segreto ambientato nell'universo di The Big Bang Theory e destinato al servizio di video in streaming Max.