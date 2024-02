Young Sheldon 7, la conferma: Nell'ultima stagione diremo addio a un personaggio chiave

News Serie TV

Il produttore esecutivo di Young Sheldon Steve Holland ha confermato quello che i fan si aspettavano: nella stagione finale ci sarà una morte importante, ma inevitabile visto il canone di The Big Bang Theory.

Non è difficile immaginare che, tra gli eventi che vedremo nella stagione finale di Young Sheldon (che negli Stati Uniti debutterà il 15 febbraio), ci saranno almeno un matrimonio e un funerale. Parlando con TVLine, il produttore esecutivo dello spin-off di The Big Bang Theory Steve Holland ha confermato che negli episodi finali gli autori hanno affrontato la morte di George, il padre di Sheldon interpretato da Lance Barber. Non è qualcosa che sorprende gli appassionati, visto che dalla serie madre sappiamo che George senior è venuto a mancare quando suo figlio era adolescente. Tuttavia, ha sottolineato Holland, dovremo vedere gli episodi per capire come è stato affrontato il lutto da parte della famiglia Cooper.

Young Sheldon rispetterà il canone di The Big Bang Theory nella stagione finale

"Non voglio dire cosa vedrete o non vedrete, ma sappiate che certe cose verranno affrontate", ha detto Holland precisando che, sebbene gli autori non siano obbligati a rispettare il canone imposto da The Big Bang Theory, hanno voluto onorarlo. "Non siamo obbligati a richiamare ogni battuta, ma ci sentiamo obbligati a rispettare il canone più ampio e gli eventi che cambiano la vita di Sheldon", ha aggiunto. Insieme ai co-creatori della serie Chuck Lorre e Steven Molaro, dunque, non ha potuto far finta di nulla. "Questa è una cosa che accade nella vita di Sheldon. Si tratta dello stesso personaggio di The Big Bang Theory, viviamo nello stesso universo e questo tipo di costruzione del mondo è importante. Ci sono grandi cose che lo Sheldon adulto ha detto che sono accadute nella sua vita che senza dubbio sono successe", ha precisato lo sceneggiatore.

Vedremo la morte del padre di Sheldon?

Altra cosa, però, è vedere effettivamente la morte di George sullo schermo. Lance Barber di recente ha condiviso alcune foto nostalgiche sui social dicendo che gli mancheranno i suoi "figli Cooper". Non sappiamo se gli autori ce la mostreranno e, naturalmente, Steve Holland non può dirlo. "Chuck Lorre è qui dietro con una pistola", ha scherzato quando gli è stato chiesto se nella settima stagione di Young Sheldon gli spettatori vedranno l'effettiva dipartita del personaggio o se se ne farà solamente cenno.

Un TARDIS sul set di Young Sheldon

Intanto sul set di Young Sheldon è stato avvistato addirittura un TARDIS, l'iconica cabina telefonica blu proveniente direttamente da Doctor Who. I produttori esecutivi hanno confermato che lo vedremo nel settimo episodio dove si farà riferimento anche al settimo Dottore, interpretato da Sylvester McCoy. Ma, naturalmente, la trama dell'episodio in questione rimane ancora un segreto.