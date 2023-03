YOU rinnovata per una quinta e ultima stagione

News Serie TV

La serie thriller con Penn Badgley tornerà con un ultimo ciclo di episodi in streaming su Netflix prossimamente.

Joe Goldberg ha i giorni contati. Netflix ha annunciato di aver rinnovato YOU per una quinta stagione che però sarà anche quella finale. Il thriller psicosessuale con Penn Badgley tornerà quindi in streaming con un ultimo ciclo di episodi prossimamente.

YOU 5 ci sarà, ma senza la storica showrunner

Nella stagione finale, tuttavia, YOU dovrà fare a meno della storica showrunner, Sera Gamble, che ha supervisionato la serie fin dalla prima stagione, nel 2018 (quando aveva debuttato su Lifetime prima di passare su Netflix). I nuovi co-showrunner saranno Michael Foley e Justin W. Lo, attualmente produttori esecutivi. "Mentre faccio un passo indietro come showrunner per concentrarmi su nuovi progetti, sono immensamente grata al co-creatore e genio a tutto tondo Greg Berlanti, a Caroline Kepnes [l'autrice del romanzo da cui è tratta la serie ndr.], ai miei amici di Berlanti Productions e Alloy Entertainment, e ai nostri partner di Warner Bros e Netflix", ha dichiarato Gamble tramite un comunicato. "Realizzare la serie insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, cast e troupe è stato un onore ed è stato incredibilmente divertente. E mi sento fortunato ad aver lavorato con un artista dotato e premuroso come Penn Badgely. Sono orgogliosa di ciò che tutti abbiamo realizzato e mi sento privilegiata a passare il testimone. Sono entusiasta di guardare e supportare il team di YOU mentre portano il viaggio di Joe Goldberg alla sua conclusione deliziosamente contorta", ha concluso.

YOU 5: Joe pagherà per i suoi crimini?

Alla fine della quarta stagione lo stalker omicida Joe Goldberg, dopo la sanguinosa parentesi londinese, è tornato a New York dove tutto era iniziato. Insieme alla sua nuova ragazza Kate (Charlotte Ritchie) e con la fedina penale magicamente ripulita, Joe ha acquistato una libreria e progetta di fare il filantropo grazie al cospicuo patrimonio della sua nuova fiamma. Eppure, nella scena finale della stagione, abbiamo capito che non riuscirà a tenere a bada i suoi istinti omicidi ancora per molto.

Intervistata da The Hollywood Reporter, la showrunner di YOU Sera Gamble aveva anticipato che a un certo punto Joe dovrà pagare per le sue azioni. "Io, gli sceneggiatori e Greg [Berlanti], insieme anche a Penn, parliamo sempre del fatto che sarebbe bello concludere il suo arco narrativo con una qualche forma di giustizia. Come fa Joe Goldberg a finire in un mondo in cui ha colpito le persone con mattoni in pieno giorno per anni? Ed è carino! E se la cava. La domanda più profonda che ci facciamo spesso nella stanza degli sceneggiatori è 'cos'è la vera giustizia? Cosa lo ferirebbe di più?'", aveva sottolineato. Giustizia quindi sarà fatta? Probabilmente dovremo aspettare almeno un altro anno, ma poi vedremo come andrà a finire la storia di uno dei serial killer più pericolosi della tv.