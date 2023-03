YOU 5 si farà? Quando esce la quinta stagione, trama, cast e tutte le anticipazioni

News Serie TV

Il thriller di Netflix campione d'ascolti tornerà in streaming con una quinta stagione? Ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su YOU 5.

La quarta stagione di YOU, che era stata divisa in due parti, è disponibile ora per intero su Netflix con tutti i 10 episodi che la compongono. Se avete già visto i nuovi episodi, vi starete sicuramente chiedendo se la serie con Penn Badgley tornerà con una quinta stagione, visto il finale piuttosto aperto della quarta. Vedremo Joe Goldberg riappropriarsi della sua vera identità e ricominciare l'ennesima nuova vita in America? I fantasmi del passato continueranno a perseguitarlo? E, soprattutto, davvero uno stalker omicida riuscirà ancora a farla franca? Sono tante le domande a cui una quinta stagione - forse l'ultima - dovrebbe rispondere. Ecco cosa sappiamo e tutte le anticipazioni disponibili sulla quinta stagione di YOU.

YOU rinnovata o cancellata?

Netflix non ha ancora annunciato una decisione a proposito del rinnovo o della cancellazione di YOU. Solitamente il servizio di video in streaming aspetta di valutare la performance di un titolo nelle prime quattro settimane dall'uscita. Sapremo tra qualche settimana, quindi, se YOU sarà stata ufficialmente rinnovata o cancellata.

La data di uscita

Per il momento possiamo solo ipotizzare una probabile data di uscita di YOU 5 se la serie venisse rinnovata. Considerato che la quarta stagione è stata confermata a ottobre 2021 e che le riprese sono iniziate a marzo 2022, con un'uscita a febbraio 2023, è possibile che la quinta venga rilasciata nell'estate del 2024.

YOU 5: La trama

Tutto fa pensare, tuttavia, che il servizio di video in streaming sia propenso al rinnovo, visto il finale aperto della stagione 4. Nell'ultimo episodio di YOU 4, infatti, abbiamo visto Joe riappropriarsi della propria identità e tornare a New York, la città dove tutto è iniziato, insieme al suo nuovo interesse amoroso Kate (Charlotte Ritchie). Grazie al denaro della famiglia di Kate, Joe è riuscito a ripulire la sua fedina penale lasciandosi i suoi molti omicidi alle spalle. Il suo obiettivo ora è fare il filantropo insieme a Kate: ma riuscirà davvero tenere a bada i suoi istinti? Sicuramente sì... almeno fino al prossimo omicidio.

Le dichiarazioni della showrunner Sera Gamble

Intervistata da The Hollywood Reporter, la showrunner di YOU Sera Gamble ha rivelato di avere già dei piani per la stagione 5 che, stando alle sue dichiarazioni, potrebbe essere decisamente l'ultima:

"Abbiamo un'idea per la quinta stagione di cui siamo entusiasti. Non abbiamo intenzione di accelerare le cose. Quando avremo finito, avremo finito. Fin dalle prime conversazioni con Penn, è stato chiaro che l'idea non era quella di sfornare episodi per sempre. La nostra serie si inserisce in quella tradizione di serie con un protagonista singolo che fa cose sempre più cattive. La cosa bella è che quando il suo arco narrativo è completo, lo è anche la serie".

Gamble, poi, si è soffermata su un punto davvero importante: a un certo punto Joe dovrà pagare per le sue azioni. Ma cosa significa, nel suo caso, assicurarlo alla giustizia? La showrunner ha detto:

"Io, gli sceneggiatori e Greg [Berlanti], insieme anche a Penn, parliamo sempre del fatto che sarebbe bello concludere il suo arco narrativo con una qualche forma di giustizia. Come fa Joe Goldberg a finire in un mondo in cui ha colpito le persone con mattoni in pieno giorno per anni? Ed è carino! E se la cava. La domanda più profonda che ci facciamo spesso nella stanza degli sceneggiatori è 'cos'è la vera giustizia? Cosa lo ferirebbe di più?'.

Il cast: Chi torna?

YOU non sarebbe YOU senza Penn Badgley, quindi l'attore tornerà sicuramente. Insieme a lui ci sarà Charlotte Ritchie nei panni di Kate. È difficile che rivedremo i molti personaggi londinesi conosciuti nella stagione 4 visto che tutte le loro trame sono state chiuse. Marienne (interpretata da Tati Gabrielle) tecnicamente è sopravvissuta, sebbene Joe la creda morta; l'attrice, quindi, teoricamente potrebbe tornare, ma è difficile che Marienne voglia rivedere Joe dopo ciò che ha subito per colpa sua. Non è da escludere, inoltre, un ritorno di Jenna Ortega nei panni di Ellie Alves, un personaggio conosciuto nella seconda stagione. La showrunner di YOU, che l'avrebbe voluta già nella quarta stagione, ha detto che per lei le porte sono aperte. Bisognerà solo capire se l'attrice potrà conciliare i suoi impegni con le riprese della seconda stagione di Mercoledì.