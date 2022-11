YOU: Per Penn Badgley il suo Joe ha solo bisogno d'amore, "se lo incontrassi? Lo abbraccerei"

News Serie TV

L'interprete di uno dei serial killer più spietati della tv ultimamente si è mostrato più indulgente verso il suo personaggio da cui, in passato, aveva preso fermamente le distanze.

È uno dei personaggi più controversi visto in una serie tv negli ultimi anni. Affascinante ma anche incredibilmente letale per chiunque gli stia accanto, Joe Goldberg è il vicino di casa serial killer che nessuno vorrebbe avere e da tre stagioni di YOU (più una quarta in arrivo su Netflix in due parti il 10 febbraio e il 10 marzo) ha il volto dell'ex star di Gossip Girl Penn Badgley. In più di un'occasione, in passato, l'attore ha preso le distanze dal suo personaggio, considerato attraente e sexy da chi tuttavia ignorava il "piccolo" dettaglio della sua furia omicida. In un episodio del podcast Podcrush, che l'attore conduce insieme a Nava Kavelin e Sophie Ansari, Badgley si è mostrato più indulgente verso Joe Goldberg dicendo che "ha solo bisogno d'amore". Ecco un'anteprima del suo intervento in un video condiviso da EW.

Penn Badgley VS Joe Goldberg nella vita reale

Badgley ha parlato di cosa farebbe se incontrasse magicamente il suo personaggio nella vita reale. "Poniamo il caso io sia una persona di cui lui è ossessionato e, in qualche modo, possa incontrarlo in una circostanza controllata e lui sia interessato ad ascoltarmi. In questo contesto io proverei ad amarlo. Perché la verità è che non ha mai capito cosa si prova", ha spiegato l'attore pur premettendo di essere stato sempre chiaro su quanto detestasse le sue azioni. L'interprete di Joe, infatti, si è detto consapevole di parlare per se stesso e da una posizione privilegiata, visto che ha un legame speciale con il personaggio. "Mi rivolgerei a lui onestamente, lo osserverei per molto tempo. Vista la mia relazione con lui, cercherei di amarlo. Non sto dicendo che se lo meriti. Non sto dicendo che altri dovrebbero farlo. Sto dicendo che io proverei ad amarlo. Ne ha bisogno. Ha bisogno di amore. Lo abbraccerei, lo stringerei a me", ha concluso.

La quarta stagione di YOU ambientata a Londra: Le anticipazioni

Nella quarta stagione di YOU ritroveremo Joe Goldberg a Londra, con la nuova identità di Jonathan Moore, un professore universitario. "Vivere a Londra mi ha permesso di seppellire il passato. Sono finiti i giorni dell'amore e del desiderio non corrisposti. Questa volta mi sto concentrando sul mondo accademico e sull'istruzione mantenendo le mie tipiche attività extrascolastiche rigorosamente professionali", lo abbiamo sentito dire in un primo teaser trailer di YOU 4 rilasciato da Netflix in occasione dell'evento virtuale TUDUM. Insieme a lui rivedremo la sua più recente ossessione, Marienne (Tati Gabrielle). E poiché Joe è sempre Joe, non passerà molto prima di vederlo interessarsi a qualcun'altra: Kate (la nuova aggiunta al cast Charlotte Ritchie), direttrice di una galleria d'arte.