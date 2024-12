YOU 5 arriverà su Netflix nel 2025: I poster ufficiali della quinta e ultima stagione

News Serie TV

Tra le novità nel cast della stagione finale ci sono Madeline Brewer, Anna Camp e la star di Baby Reindeer Nava Mau.

È ufficiale: l'appuntamento con uno dei serial killer più pericolosi ed enigmatici della tv è fissato. Netflix ha confermato che la quinta stagione di YOU, quella finale, arriverà in streaming nel 2025 (una data d'uscita non è stata ancora annunciata, ma almeno abbiamo la certezza che saluteremo Joe Goldberg nel corso del prossimo anno). Il servizio ha diffuso anche due poster ufficiali, che vedete qui in basso, e ha condiviso la sinossi ufficiale della stagione conclusiva.

YOU: La trama ufficiale dell'ultima stagione e il cast

La breve sinossi ufficiale della quinta stagione di YOU, diffusa da Netflix, recita:

Joe Goldberg torna a New York per godersi il suo lieto fine... finché la sua vita perfetta non viene minacciata dai fantasmi del suo passato e dai suoi oscuri desideri.

Netflix enfatizza i "fantasmi del passato" di Joe (Penn Badgley) mostrandoceli nei poster. Si tratta delle molte persone che, sia vive che morte, hanno avuto la sfortuna di incrociare la strada del killer. Tra questi scorgiamo Guinevere Beck (Elizabeth Lail), Love Quinn (Victoria Pedretti), Tom Lockwood (Greg Kinnear), Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), Benjamin “Benji” Ashby III (Lou Taylor Pucci), Delilah Alves (Carmela Zumbado), Malcolm Harding (Stephen Hagan), Adam Pratt (Lukas Gage) e il dottor Nicky (John Stamos). Non sappiamo, però, chi di loro rivedremo effettivamente sullo schermo.

Le new entry nel cast

Netflix ha confermato diverse nuove aggiunte al cast, tra cui la nuova "enigmatica" collega di Joe, Bronte, che ha il volto della star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer, le cognate gemelle di Joe, interpretate entrambe da Anna Camp (True Blood), e il cognato "sarcastico ma leale" di Joe interpretato da Griffin Matthews (L'assistente di volo). Ci sarà inoltre anche la star di Baby Reindeer Nava Mau che interpreterà la detective Marquez.

YOU 5: Penn Badgley annuncia la fine delle riprese con un video Leggi anche

Dove eravamo rimasti?

Ricorderete che alla fine della quarta stagione di YOU Joe era tornato a New York e con la fedina penale ripulita grazie alla ricca famiglia della sua fidanzata Kate (Charlotte Ritchie). Prima si era spacciato per un professore universitario a Londra, ricominciando una nuova vita dopo essersi finto morto. Ma le cattive abitudini sono difficili da smantellare e Joe era tornato a mietere altre vittime. Naturalmente il suo ritorno in terra americana potrebbe significare un suo incontro con le persone che erano riuscite a salvarsi (una per tutte: la Ellie di Jenna Ortega). "Abbiamo tenuto traccia scrupolosamente di tutti coloro che sanno qualcosa su Joe che non è morto", aveva detto l'allora showrunner Sera Gamble a TVLine alla fine della stagione 4, chiarendo che "quelli che sono morti potrebbero ancora apparire nei sogni e nelle allucinazioni".