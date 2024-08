YOU 5: Penn Badgley annuncia la fine delle riprese con un video

News Serie TV

L'interprete di Joe Goldberg ha ricreato un trend di TikTok per celebrare il suo ultimo giorno sul set della serie Netflix: ecco tutto quello che sappiamo su YOU 5.

Penn Badgley dice addio al personaggio che lo ha accompagnato per cinque stagioni, Joe Goldberg, con un video poco convenzionale e che sicuramente il suo Joe non approverebbe: ricreando un trend di TikTok. Il protagonista di YOU ha annunciato la fine delle riprese della quinta e ultima stagione con il video che vedete qui sotto in cui si reca sul set per l'ultimo giorno di lavoro.

YOU: Le riprese della quinta e ultima stagione sono terminate

Badgley nel video ricrea un trend diventato molto popolare nelle ultime settimane grazie alla beauty influencer e tiktoker Joolie Lebron. L'attore dice di recarsi sul set, in occasione del suo ultimo giorno di lavoro e da "icona romantica", in modo "molto pudico e molto consapevole" (in inglese "very demure, very mindful"). La frase è diventata virale dopo che Lebron l'ha usata in un video satirico in cui ironizzava sulle richieste ricevute da qualcuno che, sul posto di lavoro, le aveva raccomandato di essere "modesta, pudica e rispettosa".

Le anticipazioni della stagione finale

La stagione 5 di YOU, quella finale, è entrata in produzione a marzo e le prime foto trapelate dal set ci hanno mostrato un Penn Badgley rimesso a nuovo dopo le avventure londinesi di Joe. Rasato e di nuovo a Brooklyn, Joe è tornato ad aggirarsi pericolosamente tra le strade di New York City. Ma Joe che abbandona il look da professore nerd sexy non è l'unico grande sviluppo che vedremo nell'ultima stagione. Netflix ha confermato diverse nuove aggiunte al cast, tra cui la nuova "enigmatica" collega di Joe che ha il volto della star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer, le cognate gemelle di Joe, interpretate entrambe da Anna Camp, e il cognato "sarcastico ma leale" di Joe interpretato da Griffin Matthews

Ci sarà inoltre anche la star di Baby Reindeer Nava Mau che interpreterà la detective Marquez. Sarà la poliziotta che incastrerà una volta per tutte il pluriomicida Joe (Penn Badgley) o sarà la sua prossima vittima? Di sicuro i due personaggi entreranno in rotta di collisione e ne vedremo delle belle. Nella prossima stagione di YOU, lo ricordiamo, ritroveremo Joe tornato a New York e con la fedina penale ripulita grazie alla ricca famiglia della sua fidanzata Kate (Charlotte Ritchie). Il "ritorno" di Joe dal mondo dei morti potrebbe anche far tornare alcuni volti familiari; chi è sopravvissuto alla furia di Joe nelle passate stagioni, da Ellie (Jenna Ortega) al Dottor Nicky (John Stamos), potrebbe teoricamente comparire nell'ultima stagione. Ma al momento non abbiamo certezze al riguardo. "Abbiamo tenuto traccia scrupolosamente di tutti coloro che sanno qualcosa su Joe che non è morto", ha detto l'allora showrunner Sera Gamble a TVLine alla fine della stagione 4 , chiarendo che "quelli che sono morti potrebbero ancora apparire nei sogni e nelle allucinazioni". Come ha detto, "Ci sono alcune persone molto intelligenti che sono vive. Alcune di loro sono in prigione e alcune di loro sono fondamentalmente sotto protezione testimoni, ma non c'è motivo di credere che siano al sicuro".

Quando esce l'ultima stagione di YOU?

Per scoprire come finirà la storia dobbiamo pazientare ancora qualche mese. Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita ma i nuovi episodi potrebbero uscire già entro la fine del 2024, non sappiamo se divisi in due parti o meno.