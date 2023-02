YOU 4: Joe faccia a faccia con una vecchia conoscenza nel trailer della Parte 2

News Serie TV

La serie thriller con Penn Badgley torna su Netflix con i nuovi episodi il 9 marzo.

Cosa potrebbe andare ancora storto a Joe Goldberg (Penn Badgley), dopo essere stato trascinato ancora una volta in un vortice di sangue e violenza proprio quando voleva ricominciare da zero? Forse ritrovarsi faccia a faccia con la sua ex moglie Love (Victoria Pedretti) che lui stesso pensava di aver ucciso e incastrato inscenando un omicidio-suicidio a regola d'arte. Il trailer ufficiale della Parte 2 della quarta stagione - in arrivo su Netflix il prossimo 9 marzo - preannuncia questo incontro da brividi: un sogno? Un flashback? Un'allucinazione? O davvero uno sconvolgente colpo di scena? Da YOU possiamo aspettarci tutto.





YOU 4: Da dove ripartirà la Parte 2

Nei primi cinque episodi della quarta stagione di YOU abbiamo visto lo stalker Joe trasferirsi a Londra e adottare la nuova identità di Jonathan Moore, professore di letteratura in una prestigiosa università britannica. Senza volerlo, si è ritrovato coinvolto in una scia di omicidi perpetrati da un misterioso killer chiamato "il killer mangia ricchi" che sapeva tutto di lui e voleva incastrarlo. Alla fine Joe l'ha smascherato e ha scoperto che si trattava di uno dei suoi nuovi amici, Rhys (Ed Speeler).

Nei restanti 5 episodi, svelata l'identità dell'assassino, la serie si concentrerà piuttosto sul legame psicologico che si instaurerà tra Joe e Rhys, ora candidato anche come sindaco di Londra. "Non sta a te dirmi chi sono. Io non sono un freddo e spietato psicopatico", gli dice Joe nel trailer. Una cosa è certa: come avverte Netflix nella clip, a Londra si scatenerà l'inferno.