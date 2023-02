YOU 4 da oggi su Netflix: La serie con Penn Badgley da thriller diventa un giallo

News Serie TV

Sono disponibili i primi 5 episodi della quarta stagione di YOU: ritroviamo lo stalker Joe Goldberg in una nuova città e con una nuova identità, ma certe abitudini sono dure a morire.

Un po' lo psicopatico a cui eravamo abituati, un po' Sherlock, un po' La signora in giallo e meno guilty pleasure del solito. Il nostro stalker preferito Joe Goldberg, interpretato dal sempre ammaliante Penn Badgley, è tornato oggi su Netflix con la prima parte della quarta stagione di YOU. Una stagione molto diversa dalle prime tre soprattutto per l'elemento murdery mistery che prende il sopravvento trasformando la serie da thriller psicologico, pure un po' trash, in un caotico giallo. Ma per tirare le somme di questa stagione dovremo aspettare il 9 marzo, quando usciranno i restanti 5 episodi. Per adesso meglio prendere confidenza con questo nuovo Joe, o meglio con la sua nuova identità: il professor Jonathan Moore, americano trapiantato a Londra e con un look trasandato chic, che si fa strada suo malgrado nell'alta società britannica, trasformandosi - l'avreste mai detto? - da predatore a vittima.

YOU: La quarta stagione riparte da Londra

Ma come ci è finito Joe a Londra, dopo aver ucciso la moglie Love e inscenato un omicidio suicidio a Madre Linda? Neanche a dirlo, ci spiega, ciò che muove i suoi passi è sempre l'amore. L'ossessione, puntualizziamo noi. All'inizio di questa quarta stagione lo ritroviamo sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle), la bibliotecaria diventata il suo chiodo fisso la scorsa stagione. Ben presto, però, le cose prendono una piega inaspettata e il nostro Joe, ora Jonathan Moore, rimane invischiato in un giallo à la Agatha Christie. Avrebbe dovuto e voluto mantenere un profilo basso ma la frenesia degli eventi lo travolge. Quando un membro delle sua nuova cerchia d'amici d'elite viene ucciso, capisce di non essere l'unico assassino a piede libero a Londra. Chi è che lo sta prendendo di mira e cosa vuole da lui?

I nuovi personaggi: Un caos evitabile

Riconosciamo alla showrunner Sera Gamble e al produttore onnipresente Greg Berlanti il merito di aver rivoluzionato completamente la storia di Joe. Anche perché lo schema ossessione-sesso-omicidio non sarebbe potuto continuare all'infinito. Tuttavia in questa prima parte di stagione, Joe è circondato da una quindicina di nuovi personaggi, forse troppi. Charlotte Ritchie (Feel Good) è Kate, una nuova vicina di casa con un passato complicato e sorprendente. Gli altri membri della cerchia sociale, composta da ricchi viziati e senza scrupoli, sono interpretati da attori più o meno noti come Lukas Gage (The White Lotus), Stephen Hagan (The Larkins), Ben Wiggins (The Sandman), Niccy Lin (The Great), Eve Austin (ABC Murders), Aidan Cheng (Diavoli), Dario Coates (Damned) e Ozioma Whenu (The Lark). Amy-Leigh Hickman interpreta Nadia, una delle studentesse di Joe/Jonathan più promettenti, con uno scottante segreto da nascondere.

La quarta stagione di YOU sarà l'ultima?

Nonostante il cambio di location, la serie, come da tradizione, ricerca il continuo colpo di scena e si avventura in situazioni paradossali. Meno sexy e più arguta rispetto al passato, ci mostra un protagonista che per una volta non tiene il coltello dalla parte del manico. A un certo punto, in questi nuovi episodi, diventa lui stesso la vittima. Ci viene ricordato, come se ce ne fosse ancora bisogno, che cattivo non ci nasci ma ci diventi. Alla fine, come ha sottolineato recentemente Penn Badgley, a Joe si vuol quasi bene. Lo si vorrebbe abbracciare, se solo per un attimo si potesse dimenticare la scia di omicidi che si porta dietro. Per fortuna dobbiamo attendere soltanto un mese per capire dove gli autori vogliono andare a parare. Che sia l'inizio della fine? Meglio ricordarci del mantra dei CEO di Netflix Ted Sarandos e Greg Peters: "Netflix non ha mai cancellato uno show di successo".