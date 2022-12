YOU 4: Conosciamo le nuove ossessioni di Joe Goldberg nelle prime foto della quarta stagione

News Serie TV

Il thriller psicologico di successo tornerà in streaming su Netflix il 9 febbraio: ecco chi incrocerà la strada dello stalker interpretato da Penn Badgley.

Pronti a volare a Londra sulle orme dello stalker più pericoloso della tv? Netflix ha diffuso le prime foto della quarta stagione di YOU, attesa in streaming con la prima parte dal 9 febbraio e con la seconda dal 9 marzo. Nelle immagini ritroviamo il protagonista interpretato da Penn Badgley ora impegnato come insegnante in una prestigiosa università britannica e circondato da nuovi stilosi amici e un nuovo interesse amoroso, Kate interpretata da Charlotte Ritchie. Ma, conoscendo il personaggio, la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: chi sopravviverà alla sua follia omicida?

YOU: Dove eravamo rimasti?

Nella stagione 4 Joe e la sua altrettanto pericolosa moglie, Love Quinn (Victoria Pedretti), si erano stabiliti a Madre Linda, nel nord della California. Con un bambino da crescere, credevamo che si due si fossero ritrovati e fossero felicemente sposati. Ma una nuova ossessione per Joe era dietro l'angolo: la bibliotecaria e artista locale Marienne (Tati Gabrielle). Pienamente consapevole di quello che stava succedendo a Joe, Love aveva avvertito Marienne di scappare prima di ritrovarsi morta come ogni altra donna nella vita di Joe. Love, prendendo molto sul serio la faccenda del "finché morte non ci separi", aveva iniziato a pianificare la morte di suo marito. Ma poi, nel finale della terza stagione, Joe aveva superato in astuzia Love, uccidendola prima che lei potesse ucciderlo. Dopo aver finto la sua morte, Joe si era recato in Francia per trovare Marienne.

La trama e i personaggi della quarta stagione

Nella quarta stagione Joe vive a Londra, fa il professore universitario e si fa chiamare Jonathan Moore. Considerato il caos che ha lasciato dietro di sé negli Stati Uniti (e il fatto che dovrebbe essere morto), cerca di mantenere un profilo basso, evitare qualsiasi coinvolgimento e mimetizzarsi (per questo si fa crescere una folta barba). "Vivere a Londra mi ha permesso di seppellire il passato, se vuoi", lo avevamo sentito dire nel primo teaser dei nuovi episodi di YOU uscito lo scorso settembre. “Sono finiti i giorni dell'amore non corrisposto e del desiderio. No, questa volta mi sto concentrando sul mondo accademico e sull'istruzione, pur mantenendo le mie tipiche attività extrascolastiche strettamente professionali".

Netflix ci fa sapere che nella quarta stagione YOU si trasforma in un vero e proprio mistero di omicidio alla Agatha Christie (o forse alla Glass Onion). In altre parole, la vita di Joe diventerà molto più complicata, che lui lo voglia o no. Tati Gabrielle tornerà nei panni di Marienne, tuttavia resta da vedere se Marienne sia felice o meno di ritrovare Joe. Anche nei nuovi episodi, Joe sarà "costretto" a interagire con un gruppo di amici ricchi e viziati. A interpretarli ci sono la già citata Charlotte Ritchie (Feel Good), Ed Speleers (Outlander), Tilly Keeper (EastEnders), Lukas Gage (The White Lotus), Stephen Hagan (The Larkins), Ben Wiggins (The Sandman), Niccy Lin (The Great), Eve Austin (ABC Murders), Aidan Cheng (Diavoli), Dario Coates (Damned), Ozioma Whenu (The Lark) e Amy-Leigh Hickman, quest'ultima nei panni di Nadia, una delle studentesse di Joe/Jonathan più promettenti. Per conoscere tutti i dettagli, vi rimandiamo alla news in cui avevamo descritto nel dettaglio tutti i nuovi personaggi della stagione 4 di YOU.