Yellowstone: Spunta a sorpresa un nuovo Dutton, che non vedremo mai

Prima della "cancellazione" della serie tv, Cory Asbury era stato scelto per interpretare il personaggio nella sesta stagione.

La conclusione prematura di Yellowstone sulla scia dell'attrito tra il protagonista Kevin Costner e la produzione ha portato quest'ultima a tagliare un personaggio, un membro della famiglia Dutton mai visto prima, la cui introduzione era prevista nella sesta stagione. A rivelarlo è stato il musicista cristiano Cory Asbury, scelto inizialmente per interpretarlo.

Yellowstone: Il membro della famiglia Dutton cancellato con la stagione 6

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la serie di successo di Paramount Network, la più vista della tv americana, chiuderà i battenti alla fine del prossimo anno con i restanti sei episodi della quinta stagione. Non era nei piani, ma ciò si è reso necessario a causa, secondo un articolo pubblicato da Puck, delle eccessive pretese di Costner in cambio di un accordo per altre due stagioni, ovvero più soldi, un programma di riprese ridotto e il diritto di esaminare, approvare e potenzialmente porre il veto su ogni sceneggiatura. Quest'ultima in particolare inaccettabile soprattutto per il co-ideatore Taylor Sheridan, che ha il totale controllo creativo del franchise. Yellowstone chiuderà dunque prima del previsto, sebbene le sue storie continueranno in uno spin-off sequel che presenterà nuovi personaggi (uno dei quali interpretato a quanto pare da Matthew McConaughey) e nuove location, coinvolgendo tuttavia anche figure già note al pubblico.

Ma come sarebbero andate le cose se tutto ciò non fosse accaduto e Yellowstone fosse andata avanti con una sesta stagione? A Taste of Country, Cory Asbury ha rivelato che era stato scelto per il ruolo di un membro della famiglia Dutton mai visto prima, il fratello a lungo perduto di Kayce Dutton (e, presumibilmente, anche di Beth e Jamie). "Ero entusiasta e molto, molto deluso quando [la serie] è stata cancellata".