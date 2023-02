Yellowstone, sempre più probabile l'addio di Kevin Costner: Wes Bentley già concentrato sul dopo

News Serie TV

Diverse fonti riportano che Costner avrebbe ridotto i suoi impegni per dedicarsi ad altri progetti, costringendo Taylor Sheridan a chiudere la serie di successo.

Continuano a rincorrersi le voci di una imminente conclusione di Yellowstone, fatto piuttosto incredibile dal momento che stiamo parlando della serie più seguita della tv americana. L'intoppo, tuttavia, sembra insuperabile: la star Kevin Costner avrebbe ridotto drasticamente la propria disponibilità per le riprese della seconda parte della stagione 5, così da potersi concentrare su altri progetti, motivo per il quale il co-ideatore e showrunner Taylor Sheridan, la rete Paramount Network e lo studio Paramount Global starebbero pensando di chiudere e proseguire con una nuova serie, sempre incentrata sulla famiglia Dutton, nella quale John, il personaggio di Costner, sia evidentemente un cumulo di ossa sotto terra. Intervistato da TVLine, la co-star Wes Bentley non si è espressa sul mormorio di questi giorni, ma ha detto di aver considerato quali potrebbero essere le implicazioni per Jamie, il suo personaggio, il figlio adottivo che John disprezza.

Yellowstone 5: E se John Dutton morisse?

"Ci penso dalla prima stagione, perché è sempre una possibilità in tv, giusto? Siamo sempre pronti a morire...", ha detto l'attore al sito. Ma quello che gli passava per la testa allora non è quello che gli passa per la testa oggi. Infatti - attenzione alle anticipazioni! -, prima che il patriarca della famiglia Dutton calpestasse i sogni governativi di Jamie, diventando lui stesso il nuovo governatore del Montana, la morte di John avrebbe lasciato "Jamie completamente perso. Forse una parte di lui avrebbe sùbito cercato freneticamente di prendersi cura del ranch. Avrebbe sentito quel peso e forse il panico".

Ora, però, le cose sono ben diverse. "Dopo che John si è candidato alla carica di governatore ed è diventato la cosa che diceva di odiare, Jamie ha cominciato a cambiare prospettiva", ha osservato Bentley. "Forse John non è quel tipo duro che dice di essere. Forse non ha idee. Forse è solo un altro ceffo come il resto di loro. Si è perso il piedistallo [su cui si trovava]. Non è più una divinità. Credo che sia per questo che Jamie abbia scelto di provare a farlo uccidere. [Si rende conto che la sua] vita sarebbe di gran lunga migliore senza di lui, il che è un grande cambiamento per Jamie".

La prima parte della stagione 5 di Yellowstone andrà in onda in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 1° marzo. La seconda è attesa invece negli Stati Uniti per quest'estate.