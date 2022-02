Yellowstone rinnovata per una quinta stagione, ovviamente

News Serie TV

La serie più seguita della tv americana tornerà con un nuovo ciclo di episodi.

Non c'erano dubbi. Dopo l'enorme successo di pubblico degli episodi in onda nelle scorse settimane, il drama neo western di Taylor Sheridan Yellowstone ha ottenuto facilmente e velocemente da Paramount Network l'okay per la produzione di una quinta stagione, in onda presumibilmente nella seconda metà di quest'anno.

"La prestazione record di Yellowstone dimostra che abbiamo toccato un nervo culturale e raggiunto un pubblico appassionato dal centro del Paese a ciascuna delle coste", ha affermato il presidente di ViacomCBS Media Networks Chris McCarthy in un comunicato. "Kevin Costner guida un cast incredibile che sta rendendo i Dutton la famiglia più amata d'America, e questa nuova stagione sarà sicuramente un'altra che i fan non vorranno perdere". Il produttore esecutivo David C. Glasser ha aggiunto: "Siamo onorati di poter portare al pubblico un'altra stagione di Yellowstone. Gli ascolti in costante crescita e il recente riconoscimento da parte delle associazioni rafforzano il nostro impegno a continuare a portare intrattenimento rivoluzionario agli spettatori".

La quarta stagione di Yellowstone, in Italia disponibile in streaming con le precedenti su NOW, si è conclusa negli Stati Uniti lo scorso mese con 15 milioni di spettatori inchiodati davanti ai teleschermi, in crescita di oltre l'80% rispetto ai numeri del finale precedente e la trasmissione via cavo più vista dall'ottobre del 2017. Questo successo ha portato alla genesi di due spin-off: il prequel 1883, in programmazione con grande successo su Paramount+, e 6666 (titolo provvisorio), attesa sullo stesso servizio streaming prossimamente.