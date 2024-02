Yellowstone, ora si ribellano anche gli altri membri del cast: Sequel a rischio?

News Serie TV

Kelly Reilly, Cole Hauser e Luke Grimes hanno chiesto massicci aumenti salariali per continuare a interpretare i loro personaggi.

I drammi dietro le quinte di Yellowstone sono tutt'altro che finiti. Dopo i dissidi con il protagonista Kevin Costner che ne hanno decretato la conclusione anticipata e l'ordine di uno spin-off sequel incentrato su un altro ramo della famiglia Dutton, quest'ultimo rischia di arrivare in tv in maniera ridimensionata dopo che i colleghi Kelly Reilly, Cole Hauser e Luke Grimes hanno chiesto massicci aumenti salariali per continuare a interpretare i rispettivi personaggi.

Yellowstone: Cosa sta succedendo dietro le quinte del sequel

In vista della conclusione di Yellowstone con i restanti sei episodi della quinta stagione (il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 10 novembre), l'ideatore Taylor Sheridan e Paramount+ sono determinati a continuare la storia della serie più seguita della tv americana in 2024, spin-off sequel ambientato qualche tempo dopo il finale della serie originale e, molto probabilmente, la morte del John Dutton di Kevin Costner. Inizialmente, Sheridan non aveva immaginato Beth, Rip e Kayce (i personaggi interpretati da Reilly, Hauser e Grimes) come parte della nuova interazione. Ma quando gli è stato fatto notare che i favoriti dai fan fungerebbero da punto di accesso alla nuova serie per milioni di spettatori, lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha cambiato idea.

Tuttavia, la situazione si è complicata di fronte alla richiesta del trio di considerevoli aumenti salariali per essere in 2024. Secondo Puck, Reilly ha chiesto 1,5 milioni di dollari a episodio. Hauser ne pretende 1,25 milioni rispetto ai 700,000 percepiti attualmente. La coppia chiede inoltre un trattamento preferenziale nel programma delle riprese, perfino rispetto a colui che si vocifera ne sarà il protagonista, Matthew McConaughey.

A rendere le cose ancora più complicate è il fatto che Reilly, Hauser e Grimes siano pay-or-play (una clausola contrattuale che garantisce un compenso all'attore anche se, per cause a lui non imputabili, non partecipasse all'opera filmica) per la sesta stagione di Yellowstone, che è stata annullata in seguito alle divergenze tra Sheridan e Costner. Questo significa che gli è contrattualmente dovuto lo stipendio pattuito per la sesta stagione, anche se questa non si farà più.

Sempre secondo Puck, Paramount e 101 Studios, gli studi dietro la serie, hanno proposto di utilizzare la paga della sesta stagione per colmare le richieste di aumento salariale degli attori, ma questi hanno risposto che sarebbe come pagarli con i loro stessi soldi. Dunque, il coinvolgimento di Reilly, Hauser e Grimes in 2024 si è fatto improvvisamente incerto. Gli studi hanno fissato alla fine di questa settimana il termine ultimo per accettare la loro offerta finale o lasciare il progetto. Una risposta alla peggiore paura dei fan arriverà dunque in tempi brevi.