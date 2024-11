Yellowstone: La reazione di Kevin Costner dopo quel "colpo di scena" nel primo degli episodi finali

News Serie TV

Domenica scorsa la serie tv è tornata in onda negli Stati Uniti con la seconda parte della quinta e ultima stagione.

Nessuno pensava che Kevin Costner se ne sarebbe stato zitto nel momento in cui la verità su come i produttori di Yellowstone hanno pensato di gestire il suo mancato ritorno negli ultimi sei episodi fosse diventata di dominio pubblico. L'attore si è separato dalla produzione in seguito all'impossibilità di raggiungere un compromesso per conciliare i suoi impegni nella serie con quelli in Horizon: An American Saga, il film in due parti da lui co-scritto, diretto, co-prodotto e interpretato.

L'episodio che domenica scorsa ha inaugurato negli Stati Uniti la seconda parte della quinta e ultima stagione ha mostrato - attenzione alle anticipazioni! - il corpo senza vita di John Dutton, riverso sul pavimento del bagno di casa, vicino a una pistola e macchie di sangue ovunque. Il patriarca dell'omonima famiglia al centro del drama neo-western è stato vittima di un crimine inscenato a regola d'arte per sembrare un suicidio. In un'intervista, Costner ha rivelato qual è stata la sua reazione alla scomparsa del suo personaggio.

Yellowstone: La reazione di Kevin Costner dopo la morte di John Dutton

Kevin Costner ha saputo della morte di John Dutton per vie traverse, perché non ha guardato l'episodio. Non sapeva neppure che sarebbe andato in onda domenica. L'attore ha tenuto a precisare inoltre di "non aver lasciato la serie", perché di fatto ancora sotto contratto. "Be', sarò del tutto onesto. Non sapevo che sarebbe andato in onda ieri sera. Lo giuro su Dio", ha detto al The Michael Smerconish Program di SiriusXM. "Voglio dire, ho visto dappertutto pubblicità con la mia faccia e ho pensato, 'Cavolo, non ci sono'. Non ci sono in questa stagione. Ma non mi sono reso contro che andasse in onda ieri. Davvero, mi sono concentrato su quello che dovevo fare e sulle chiamate che avevo da fare. Perciò pensi: a volte sono solo un passeggero nella mia vita, sai, ci sono un sacco di cose in corso. E qualcuno ha detto, 'Sai che è stato trasmesso ieri sera?'. E io ho detto, 'Hmm, va bene'. Quindi no, l'ho scoperto stamattina in realtà".

John è stato ucciso dai sicari assoldati da Sarah (Dawn Olivieri), ma gli assassini hanno fatto sembrare la cosa un suicidio. Jamie (Wes Bentley) non sapeva che Sarah aveva portato avanti quest'idea di cui avevano discusso brevemente nel finale di metà stagione. Beth (Kelly Reilly) non crede assolutamente alla storia del suicidio, è convinta che la colpa sia di Jamie, ed è determinata a smascherarlo con Kayce (Luke Grimes). Sapere della morte di John e delle modalità in cui è avvenuta rende Costner poco desideroso di guardare gli episodi presto. "Ho sentito che è un suicidio, quindi non mi fa venire voglia di correre a vederlo", ha detto. Quando il conduttore gli ha spiegato come sono andate realmente le cose, l'attore ha risposto: "Be', sono persone piuttosto intelligenti. Forse è una falsa pista. Chi lo sa? Sono molto brave. E lo scopriranno".

Yellowstone rivela il destino di John Dutton nel primo degli episodi finali (SPOILER) Leggi anche

Infine, Costner è tornato sulla questione del suo mancato ritorno in Yellowstone, dovuto a un conflitto d'impegni con Horizon. A complicare la situazione i ritardi nelle riprese degli ultimi sei episodi, causati anche dagli scioperi dello scorso anno. "C'era spazio [per farli entrambi], ma era difficile per loro rispettare il loro programma", ha spiegato. "Ma non me ne sono andato. Non ho lasciato lo show, okay? Avevo firmato un contratto per fare tutte e due le cose. C'era un contratto in essere per fare entrambe. E nel giro di circa otto mesi, sono stati negoziati altri due contratti diversi. Non su mia richiesta, ma su loro richiesta. Li ho accontentati su quelle due cose che erano cambiate, succede, e alla fine, quando hanno voluto cambiarle una terza volta perché avevo quegli altri miei obblighi, 300 persone che mi aspettavano, non potevo più aiutarli. Semplicemente non potevo più. Ma non ho lasciato lo show... Tutti devono essere in grado di fare ciò che hanno detto che faranno. Non importa in quale settore ti trovi".