Yellowstone rivela il destino di John Dutton nel primo degli episodi finali (SPOILER)

La serie di successo è tornata in onda negli Stati Uniti con la seconda parte della quinta e ultima stagione. (SPOILER)

Quasi due anni. Tanto hanno dovuto attendere i fan di Yellowstone prima di conoscere le sorti di John Dutton, il personaggio interpretato da Kevin Costner, dopo che per mesi si è detto di tutto e di più in seguito all'accesa diatriba tra l'attore e la produzione. Sul fatto che Costner non sarebbe tornato nei sei episodi conclusivi della serie di successo, in onda negli Stati Uniti su Paramount Network dalla scorsa notte (in Italia presto su Sky e in streaming su NOW), c'erano ormai pochi dubbi. Sullo schermo, invece, com'è stata giustificata l'assenza dell'inflessibile patriarca della famiglia Dutton? Lo ha rivelato la premiere di metà stagione.

Yellowstone 5: Perché John Dutton non appare negli episodi finali?

Il primo dei sei episodi che entro fine anno concluderanno Yellowstone dopo cinque stagioni è andato spedito al nodo della questione, mostrando nei primi istanti - attenzione alle anticipazioni! - Beth (Kelly Reilly) precipitarsi verso la casa del Governatore, trovando all'esterno diverse auto della polizia e l'assistente di John, Clara, in lacrime. Non c'è voluto molto a Beth per capire di aver perso il padre. Con l'arrivo sulla scena di Kayce (Luke Grimes), l'occhio dello spettatore ha potuto spingersi oltre la porta, dove il corpo senza vita di John è stato mostrato riverso sul pavimento, col volto nascosto, vicino a una pistola e macchie di sangue ovunque. Scosso, Kayce ha cercato di impedire a Beth di fissare nella sua testa quell'immagine terrificante. Chiaramente senza successo.

Dalla scena successiva, in cui Jamie (Wes Bentley), bianco in volto, sta guardando il notiziario, si è appreso che la tragedia è stata scoperta quando il Governatore non si è presentato alla sua udienza per impeachment. Una telefonata ha rivelato poi che la morte di John è stata un suicidio. Mentre Jamie incontrava i giornalisti a una conferenza stampa piuttosto affollata, Beth ha detto a Kayce di essere convinta che dietro la morte del padre ci sia proprio Jamie. Del resto, sa quanto lui sia capace di commettere un omicidio. Ma il fratello è apparso più dubbioso.

Che la verità sia un'altra lo si è intuito poco dopo, quando in una serie di scene ambientate sei settimane prima si è vista Sarah (Dawn Olivieri) confrontarsi con un certo Grant, il quale l'aveva ricattata con un video compromettente suo e di Jamie. In cambio del loro silenzio sulle azioni della sua azienda, anche loro ne sarebbero usciti puliti. Sarah aveva acconsentito, permettendo a Grant di portare a termine il suo piano per "aiutare" il governatore a suicidarsi. Di nuovo nel presente, una conversazione tra Sarah e Jamie ha chiarito quanto quest'ultimo fosse realmente a conoscenza del piano per uccidere John. Non che questo avrebbe fatto molta differenza - come ha detto Sarah, il giovane leone ha abbattuto il leone anziano, "Questo è il tuo regno adesso". Ma, vista la terminazione di Beth, e di Kayce, per scoprire la verità, i due sono ben lontani dal ritenersi al sicuro. E non è passato molto altro tempo prima che Beth e Kayce scoprissero qualcosa che ha infiammato i sospetti di lei. Ed è stato in quel momento che Beth ha sfidato il fratello a guardare in faccia Jamie, e "poi tornare a casa e aiutarmi a decidere come ucciderlo".