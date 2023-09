Yellowstone, Kevin Costner sulla sua uscita: Problemi di soldi e creativi

News Serie TV

L'attore rompe il silenzio parlando dei suoi problemi con la produzione.

Una "lunga e combattuta trattativa" finita come lui non avrebbe voluto. Così Kevin Costner spiega la sua decisione di lasciare il cast della serie tv più vista d'America, il drama neo western di Paramount Network Yellowstone, determinandone l'improvvisa conclusione dopo cinque stagioni. Non in un'intervista ma al banco dei testimoni in un'udienza sul mantenimento dei figli collegata al suo divorzio dalla moglie Christine Baumgartner, l'interprete di John Dutton, il patriarca dell'omonima famiglia, ha detto che aveva tutte le intenzioni di tornare per una sesta stagione, ma "mi hanno offerto meno soldi rispetto alle stagioni precedenti", aggiungendo che tra lui e la produzione "c'erano anche problemi creativi".

Yellowstone: Le ragioni dietro l'addio di Kevin Costner

Finora si era detto e scritto che la situazione si era esacerbata in seguito alla decisione unilaterale di Costner di ridurre in modo drastico la sua disponibilità per le riprese dei restanti 6 episodi della quinta stagione di Yellowstone a causa dei suoi molti impegni, in particolare nell'imponente film in quattro parti da lui co-scritto, diretto e interpretato Horizon. Questa ricostruzione era stata subito sconfessata dal suo avvocato, Marty Singer. Ma, per ammissione dello stesso attore, non era completamente falsa. Anche la decisione di dividere la quinta stagione in due parti, interferendo con il programma di riprese del film, ha creato problemi. "Uno show che facevo solo una volta l'anno ora lo facevo due volte", ha testimoniato Costner. Aveva quindi pianificato di girare Horizon tra le due parti, ma "non avevamo ancora finito" di girare la prima metà in tempo e non c'erano neppure "sceneggiature scritte" per la seconda.

Di fronte all'incapacità di raggiungere un nuovo accordo con l'attore, lo scorso maggio Paramount Network ha confermato che la serie di successo ideata da Taylor Sheridan e John Linson si concluderà con la quinta stagione, i cui restanti episodi sono attesi in tv entro la fine dell'anno. Successivamente, il primo dei due ha rivelato a The Hollywood Reporter che "la mia ultima conversazione con Kevin è stata che aveva questo progetto a cui teneva molto che voleva dirigere. Lui e la rete stavano discutendo su quando avrebbe potuto farla finita con Yellowstone. Ho detto: 'Possiamo sicuramente lavorare a un programma per [farlo uscire quando preferisce]', cosa che abbiamo fatto".

Non sarà tuttavia una vera fine. La rete ha annunciato anche che un nuovo spin-off seguirà Yellowstone, coinvolgendo gli attuali membri della famiglia Dutton ad eccezione di John (il che fa presupporre che il personaggio sia destinato a lasciare questo mondo). "La storia dei Dutton continua, riprendendo da dove si interrompe Yellowstone in un'altra storia epica", ha spiegato l'amministratore delegato di 101 Studios David Glasser. Inoltre, gira voce che Matthew McConaughey sarà il protagonista. Ma sebbene il presidente di ViacomCBS Chris McCarthy abbia confermato che l'attore premio Oscar è pronto a salire a bordo di un nuovo spin-off del franchise, al momento non ci sono conferme del fatto che si tratti prorpio di questa.