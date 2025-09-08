TGCom24
Y: Marshals, il primo teaser trailer dello spin-off di Yellowstone che continua la storia di Kayce Dutton

Emanuele Manta
Paramount+ porterà in Italia Y: Marshals, lo spin-off sequel di Yellowstone con Luke Grimes di nuovo nei panni di Kayce Dutton. Ecco il primo teaser trailer.

Se faticate a riconoscere Kayce Dutton nelle prime sequenze di Y: Marshals, tranquilli, non avete capito una cosa per un'altra: Yellowstone sta davvero generando uno spin-off sequel dedicato al personaggio interpretato da Luke Grimes. In onda sull'americana CBS all'inizio del 2026 e in Italia disponibile in streaming su Paramount+, la nuova serie si mostra in un primo teaser trailer che offre un assaggio delle sue atmosfere e degli altri personaggi che affiancheranno l'erede dell'ex Dutton Ranch.

Y: Marshals: Tutto quello che sappiamo dello spin-off sequel

Ambientata qualche tempo dopo il finale di Yellowstone, nel quale Kayce ha venduto gran parte della terra della sua famiglia a Thomas Rainwater, il capo della confinante riserva indiana di Broken Rock, tenendo per sé e la sua famiglia il necessario per vivere in pace, Y: Marshals vedrà il leale cowboy mettere insieme le sue abilità di bracciante agricolo e le sue competenze come ex Navy SEAL per unirsi a un'unità d'élite degli U.S. Marshals e portare la giustizia nel Montana. Questo nuovo percorso professionale vedrà lui e i suoi compagni di squadra chiamati a trovare un equilibrio tra gli impegni familiari e il loro dovere giurato, oltre a dover gestire le pressioni emotive e psicologiche derivanti dall'essere l'ultima linea di difesa nella guerra alla violenza della regione.

Nella serie rivedremo anche Brecken Merrill nei panni di Tate Dutton, il figlio di Kayce, Gil Birmingham del già citato Thomas Rainwater e Mo Brings Plenty di Mo, l'autista e braccio destro di quest'ultimo. Per quanto riguarda le new entries, invece, Logan Marshall-Green (And Just Like That...) sarà Pete Calvin, un amico di Kayce dai suoi giorni come militare; Arielle Kebbel (Rescue: HI-Surf), Ash Santos (Mayor of Kingstown) e Tatanka Means (Reservation Dogs) impersoneranno Belle, Andrea e Miles, tre membri degli U.S. Marshals; mentre Brett Cullen (Devious Maids - Panni sporchi a Beverly Hills) ha ottenuto il ruolo di Harry Gifford, il loro capo nel Montana.

