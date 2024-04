X-Files, Gillian Anderson ci ripensa: Pronta a tornare nei panni di Scully nel remake

News Serie TV

La potenziale nuova serie è nelle mani del regista di Black Panther Ryan Coogler.

Non sappiamo ancora se il remake di X-Files, di cui si continua a parlare insistentemente, avrà la sua Dana Scully. Tuttavia, ora abbiamo almeno le idee un po' più chiare su ciò che Gillian Anderson potrebbe fare con la propria. L'attrice, che ha interpretato l'iconico personaggio in nove stagioni della serie originale e in due del revival, oltre che in un paio di film, aveva dichiarato più volte in passato di non essere interessata a tornare nuovamente nei panni di Scully. Tra i motivi, anche una certa contrarietà rispetto a com'erano andate le cose l'ultima volta. A qualche anno di distanza, però, Anderson mostra posizioni meno nette commentando le notizie del progetto di una nuova X-Files.

X-Files: Gillian Anderson tornerebbe nei panni di Scully?

Le ultime dichiarazioni della Anderson sull'argomento risalivano a circa due anni fa. All'epoca, l'attrice aveva detto che una dodicesima stagione di X-Files era assai poco probabile, perché "Sembra un'idea così vecchia". E aveva spiegato: "L'ho fatto, l'ho fatto per così tanti anni, e inoltre la cosa si è conclusa con una nota stonata". Ovvero, la scoperta alla fine della seconda stagione del revival che Dana Scully aspettava un bambino. Uno sviluppo accolto male tanto dalla Anderson quanto dal pubblico della serie. L'attrice aveva poi posto una condizione: per tornare, X-Files avrebbe dovuto tagliare completamente i ponti con il passato, a partire dal team di sceneggiatori.

Ed è quello che sta succedendo con il potenziale remake, nelle mani di un affermato sceneggiatore, regista e produttore che prima d'ora non aveva mai avuto a che fare con il franchise: il candidato a due Oscar Ryan Coogler (Black Panther, Creed - Nato per combattere). Anderson ha parlato del progetto in occasione di una sua ospitata al programma della tv americana Today. "È così divertente perché per gran parte della mia vita, da quando ho finito X-Files, in ogni intervista che ho fatto, la gente mi ha posto questa domanda e la riposta è sempre stata: 'No, non succederà'", ha detto. "Ora, Ryan Coogler, che è il regista di Black Panther - un brillante, brillante regista -, è andato da Chris Carter [ideatore di X-Files] per dirgli che vuole fare una nuova versione della serie, e non riesco a pensare a un modo migliore per far sì che ci sia un remake".

"Che io sia coinvolta o meno è tutta un'altra storia", ha aggiunto Anderson. Ed è qui che arrivamo al passaggio saliente delle sue nuove dichiarazioni: "Non sto dicendo di no. Penso che sia davvero forte e penso che, se lo facesse, probabilmente sarebbe fatto incredibilmente bene. E forse farò un salto per qualcosina". La cautela con cui l'attrice si esprime è più che opportuna, dal momento che il remake non è stato ancora ordinato ufficialmente. A febbraio, parlandone con TheWrap, Carter aveva detto: "Sono onorato che siano venuti da me e me l'abbiano chiesto - non il mio permesso, ma la mia benedizione". Parole che si aggiungevano ad altre di un anno prima dello stesso sceneggiatore e produttore: "Ho appena parlato con un giovane, Ryan Coogler, che sta per rifare X-Files con un cast diverso. Quindi ha il suo bel daffare, perché abbiamo esplorato così tanti territori".