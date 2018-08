Will & Grace: Will mette gli occhi su Matt Bomer

Will Truman uscirà con uno degli uomini più affascinati della tv nella seconda stagione del revival di Will & Grace, il cui debutto è atteso negli Stati Uniti per il 4 ottobre. Stiamo parlando della star di White Collar Matt Bomer, cui la sitcom di NBC ha affidato un ruolo da guest star in uno dei 18 nuovi episodi.

Visto più di recente nella serie di breve durata The Last Tycoon, Bomer vestirà i panni di un affabile e compiaciuto giornalista televisivo con il quale Will (Eric McCormack) ha un appuntamento. Un episodio della nuova stagione, non è chiaro se lo stesso, ospiterà inoltre il pattinatore artistico su ghiaccio medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 Adam Rippon, nei panni di se stesso.

Queste aggiunte - non a caso di un attore e di uno sportivo apertamente omosessuali - seguono quelle di Jon Cryer (Due uomini e mezzo), David Schwimmer (Friends) e Chelsea Handler, mentre è stato annunciato che la star di Speechless Minnie Driver riprenderà ancora una volta il ruolo di Lorraine Finster, la figliastra e nemesi di Karen (la nominata all'Emmy Megan Mullally).