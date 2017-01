Will & Grace torna in tv con 10 nuovi episodi!

L'annuncio tanto atteso è finalmente arrivato! Dopo mesi di rumor e tentennamenti, NBC ha ufficializzato il ritorno in tv di Will & Grace con un revival di 10 episodi, in onda durante la stagione 2017-18. Tutti e quattro i protagonisti della serie originale - Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally - hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli - Will, Grace, Jack e Karen - così come torneranno gli ideatori Max Mutchnick e David Kohan, in qualità di showrunner e produttori esecutivi.

"Dave e io siamo assolutamente entusiasti di avere l'opportunità di scrivere ciò che Will, Grace, Jack e Karen stanno pensando nel 2017" ha dichiarato Mutchnick in un comunicato, accompagnato da un video che annuncia il ritorno della popolare sitcom vincitrice di 16 Emmy, almeno uno dei quali andato a ciascuna delle sue star. Jennifer Salke, presidente di NBC Entertainment, ha detto invece: "Il fatto che tutti e quattro i protagonisti originari fossero entusiasti di tornare nella produzione è una testimonianza della gioiosa esperienza che è stata fare quei quasi 200 episodi per otto stagioni. Poche cose lasciano il segno di questi tempi, soprattutto nella commedia, e Will & Grace è una delle migliori". Il presidente di NBC Robert Greenblatt ha aggiunto: "Questa serie è stata innovativa in tutto, dai diritti gay alla critica sociale e politica - il tutto mascherato da un treno ad alta velocità di spiritosa cultura pop - e sta tornando al suo posto".

Il vociare sul possibile ritorno in tv di Will & Grace si era infiammato lo scorso settembre, dopo che McCormack, Messing, Hayes e Mullally si erano riuniti per girare un mini-episodio incentrato sulle ultime elezioni presidenziali; una pacca sulla spalla della sconfitta candidata democratica Hillary Clinton. Poche settimane dopo, diverse fonti riportarono che NBC era impegnata in conversazioni preliminari con cast e autori per valutare un possibile revival alla luce del successo riscosso dall'iniziativa del mini-episodio. Alla fine dello scorso anno, Leslie Jordan (interprete in diversi episodi di Beverley Leslie) ne aveva confermato l'esistenza, ma era stato smentito poche ore più tardi dalla Messing. Ora sappiamo che era tutto vero e che tutti torneranno al loro posto, incluso il leggendario regista James Burrows, dietro la macchina da presa per ciascuno dei nuovi episodi.