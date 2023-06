Will & Grace, Cress Williams doveva essere il quinto protagonista: Ecco cos'è successo

News Serie TV

Lo rivela l'attore Eric McCormack durante il suo nuovo podcast con Sean Hayes.

Nonostante siano trascorsi 25 anni dalla prima volta di Will & Grace in tv e i suoi personaggi ci abbiano tenuto compagnia per quasi 250 episodi, ci sono molte cose della popolare sitcom di NBC che ancora non sappiamo. Come quella, piuttosto clamorosa, che la prima versione dell'episodio pilota includeva un quinto protagonista, interpretato dalla futura star di Black Lightning Cress Williams!

Will & Grace: Cress Williams doveva essere il quinto protagonista

Lo ha rivelato la star Eric McCormack durante la puntata 0 del podcast che lui e l'ex co-star Sean Hayes hanno appena lanciato per Wondery, intitolato Just Jack & Will. L'attore ha detto che in principio "c'erano cinque personaggi principali, e il quinto era il mio socio nel mio piccolo studio legale", un "ragazzo etero" e amico di Will che sarebbe servito come "l'opposto" del Jack di Hayes. "Credo che lo avessero pensato probabilmente come ebreo, eppure alla fine fu affidato a Cress Williams".

Tuttavia, non molto tempo dopo le riprese dell'episodio, lo stimato regista della sitcom James Burrows capì che cinque erano troppi. "Fu una di quelle cose per cui, due giorni dopo - e non ne sto parlando con tono polemico -, Jimmy andò dai ragazzi [presumibilmente gli ideatori di Will & Grace Max Mutchnick e David Kohan] e disse: 'Sono troppi. Ce n'è uno di troppo. Questi quattro sono la serie'". McCormack ha condiviso di esserci rimasto male, precisando che "non c'era stato niente che [Williams] aveva fatto o non aveva fatto" per meritarselo. "Era successa la stessa cosa che era capitata al mio personaggio nello show di Jenny McCarthy l'anno prima [l'attore era stato scelto come protagonista maschile di una sitcom di NBC, ma era stato tagliato dopo le riprese del pilota]. Semplicemente, non si adattava a quello che avrebbe dovuto essere la serie".