Westworld in DVD e Blu-Ray: Una clip degli extra

Una delle serie rivelazione della passata stagione, Westworld e il suo primo ciclo di episodi sono disponibili da questo mese in edizione home video, incluso un raffinato e ricco cofanetto Blu-Ray. Ricco soprattutto nei contenuti, dei quali ComingSoon.it Serie TV vi propone un'anteprima dell'approfondimento incentrato sull'essenza di questo visionario show scritto da Jonathan Nolan e prodotto da J.J. Abrams e del suggestivo mondo che lo circonda.

Westworld è un viaggio epico e cupo nei misteri della coscienza artificiale e dell'evoluzione del peccato. Giorni di pura fantasia scorrono in un enorme e remoto parco ispirato al Selvaggio West, dove ospiti pagano cifre altissime per diventare le persone che hanno sempre sognato di essere in compagnia dei residenti androidi. Ma dietro le quinte, qualcosa non va per il verso giusto. Accanto a un cast stellare (inclusi Anthony Hopkins, Ed Harris ed Evan Rachel Wood) e una storia rara nel suo genere impreziosita da ambientazioni sbalorditive ed effetti speciali all'altezza del racconto, l'edizione home video propone numerosi contenuti extra, che elenchiamo qui di seguito.

• Realizzare il sogno: la prima settimana sul set di Westworld

• Creare la sigla iniziale

• La chiave degli accordi

• Le gag

• Benvenuti a Westworld

• Creare la narrativa

• Un invito sul set

• Riguardo la serie

• La realtà dell'intelligenza artificiale: Westworld

• Esclusive Featurette "Il Grande Momento"