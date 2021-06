WandaVision non avrà una seconda stagione: La conferma di Elizabeth Olsen

News Serie TV

L'attrice ha messo in chiaro le cose durante una chiacchierata con la collega Kaley Cuoco ad Actor on Actor.

Se le vostre speranze erano ancora appese a un filo, lasciatele cadere: WandaVision non tornerà in tv con un secondo ciclo di episodi. A confermare una volta per tutte la conclusione delle storie di Wanda Maximoff e Visione nella serie di Disney+ acclamata da pubblico e critica è stata la protagonista Elizabeth Olsen durante un'intervista ad Actor on Actor di Variery.

WandaVision 2: La risposta di Elizabeth Olsen

Nel corso di una chiacchierata con la collega e star di The Flight Attendant Kaley Cuoco, la curiosità della Olsen su quando sarebbero cominciate le riprese della seconda stagione della serie di HBO Max si è rivelata un boomerang quando Cuoco l'ha incoraggiata a confermare se ci saranno altri episodi di WandaVision. "No. No. È a tutti gli effetti una miniserie", ha risposto l'attrice. Ma Cuoco, che sa una cosa o due su come funzionino le cose in televisione, ha risposto sorniona "Miniserie", alludendo al fatto che la stessa The Flight Attendant era stata concepita come tale ed è stata poi rinnovata per un secondo ciclo. Olsen ha quindi aggiunto: "Voglio dire che... Non lo so. Insomma, con Marvel mai dire mai. La gente muore...".

Di fronte alla delusione della collega, Olsen ha detto che sarebbe "scioccata" se ci fosse un'altra stagione. "La cosa che ho imparato lavorando a Sorry For Your Loss e WandaVision è che amo fare televisione. E mi manca, penso, l'esperienza di quattro-cinque settimane di girare un film - è così entusiasmante, per un po' è come un campeggio. Penso invece che questa esperienza di sei mesi di duro lavoro con le stesse persone sia estenuante".

È vero, non ci sono regolare quando si tratta dell'universo Marvel. Ma chi, meglio della Olsen, può conoscere come stanno le cose dietro WandaVision? Questa, tra l'altro, non è stata la prima volta in cui l'attrice ha precisato che "Si tratta di una miniserie. Ha assolutamente un inizio, una parte centrale e una fine. È così che stanno le cose", come spiegato a People prima del debutto a gennaio. Detto questo, il viaggio di Scarlet Witch, invece, è tutt'altro che finito. Rivedremo il personaggio nel film Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, in uscita nel 2022, e con ogni probabilità anche questa non sarà la sua ultima volta.