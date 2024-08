WandaVision: James Spader torna come Ultron nella serie sequel dedicata a Visione

News Serie TV

Quasi 10 anni dopo aver prestato la voce a uno dei cattivi più noti del Marvel Cinematic Universe, James Spader è pronto a riprendere il ruolo che aveva in Avengers: Age of Ultron.

James Spader torna nel Marvel Cinematic Universe quasi 10 anni dopo Avengers: Age of Ultron. L'attore di The Office e The Blacklist tornerà a interpretare il cattivo robotico Ultron nella serie sequel di WandaVision, ancora senza titolo, che sarà incentrata sul personaggio di Visione (Paul Bettany) e arriverà prossimamente su Disney+ (prima, precisamente il prossimo 19 settembre, arriverà l'altro spin-off di WandaVision dedicato alla strega Agatha Harkness e intitolato Agatha All Along).

WandaVision e una serie sequel su Visione: Cosa sappiamo

Bettany tornerà nei panni dell'androide ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War e poi riportato in vita dall'amore della sua vita Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in WandaVision. Non sappiamo bene in che forma e in che modo visto che, alla fine di WandaVision le sue due versioni - quella di androide fantasma riattivato dallo S.W.O.R.D. e la versione di marito ricostruita da Wanda nel suo mondo illusiorio - si erano scontrate. Stando alle prime anticipazioni, seguiremo l'androide interpretato da Paul Bettany mentre cerca di trovare un nuovo scopo nella vita. Alla guida di questo nuovo progetto c'è il produttore esecutivo di Star Trek: Picard Terry Matalas, scelto come showrunner. Le riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito a inizio 2025.

La storia di Visione in Avengers: Age of Ultron

Ultron, lo ricorderete, era un essere senziente creato da Tony Stark, alias Iron Man, per fungere da programma di difesa, ma che invece si è rivoltato contro l'umanità. Ultron ha quindi creato il suo Visione ma, prima che Visione diventasse cosciente, gli Avengers hanno preso il suo corpo da Ultron e hanno caricato in lui una coscienza. Fortunatamente per i terrestri, questo "figlio" di Ultron si rivolta contro suo "padre" per aiutare gli Avengers a sconfiggere il cattivo. Alla fine di Avengers: Age of Ultron, Ultron sembra essere stato distrutto quindi non è chiaro in che modo tornerà in questa nuova serie e che tipo di relazione avrà con Visione.