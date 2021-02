WandaVision avrà una seconda stagione? Risponde il presidente di Marvel Studios

News Serie TV

A meno di due settimane dalla fine del primo ciclo, i fan si chiedono se la serie di Disney+ tornerà con nuovi episodi: ecco cosa sappiamo.

Quando mancano ormai soltanto due episodi alla fine della prima stagione di WandaVision, la serie Marvel che ha di fatto inaugurato la fase 4 del MCU non risparmiando importanti rivelazioni e colpi di scena, i fan si chiedono se ci sarà una seconda stagione. La verità è che la serie di Disney+, resa disponibile settimanalmente ogni venerdì in streaming, potrebbe come non potrebbe tornare con nuovi episodi. E neppure il presidente di Marvel Studios Kevin Feige, interrogato al riguardo, ha saputo dare risposte definitive.

WandaVision 2 ci sarà? Kevin Feige non dà buone notizie

"Sono stato a Marvel troppo a lungo per dire un 'sì' o un 'no' definitivo a qualcosa", ha detto Feige ai giornalisti collegati per un panel virtuale. Il dirigente ha detto chiaramente che, al momento, non ci sono piani per una seconda stagione di WandaVision e che, molto di ciò che arriverà in futuro "dipenderà dalla storia delle serie e dei film Marvel futuri". Insomma, di WandaVision non è stato ancora pianificato un seguito stagione sebbene Feige abbia confermato che Elizabeth Olsen, l'interprete di Wanda nella serie, apparirà in Doctor Strange 2 atteso per il 2022. La storia, dunque, potrebbe continuare per vie traverse in altri modi.

I collegamenti nel Marvel Cinematic Universe

"Il bello del MCU è che è pieno di crossover tra serie e film. A volte una serie ha una stagione 2, altre volte invece la storia prosegue in un film per poi tornare a una serie", ha precisato Feige facendo intendere che i piani per WandaVision potrebbero essere diversi da una "semplice" seconda stagione. Lo stesso vale per altre serie Marvel attese prossimamente su Disney+, come Ms. Marvel che - come era stato già anticipato - si collegherà a Captain Marvel 2. Se questa regola vale per WandaVision, non si può dire lo stesso di altri progetti - è il caso di She-Hulk e Moon Knight - per i quali, secondo Faige, si starebbe già pianificando una struttura di due o tre stagioni. "Forse un giorno penseremo a uno show di cinque stagioni. Ma per il momento ci concentriamo su stagioni singole, rilasciate una alla volta", ha concluso il presidente di Marvel Studios.