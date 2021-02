WandaVision: La canzone Agatha All Along è già un tormentone social

News Serie TV

L'orecchiabile motivetto cantato dal personaggio di Kathryn Hahn nel settimo episodio spopola online ed è disponibile sulle principali piattaforme di musica in streaming.

Se avete aperto questo articolo molto probabilmente è da quasi una settimana che non riuscite a togliervi dalla testa Agatha All Along, la canzone cantanta da Agnes, il personaggio di Kathryn Hahn nel settimo episodio di WandaVision. Da quando l'episodio è arrivato in streaming su Disney+, venerdì scorso, sui social si sono moltiplicate le condivisioni del video e della canzone, ora resa disponibile da Marvel anche su tutte le principali piattaforme di musica in streaming. Se invece non sapete di cosa stiamo parlando, cliccate play a vostro rischio e pericolo: vi sfidiamo a non canticchiare sottovoce Agatha All Along (in italiano Era Agatha, cari miei) per il resto della giornata. Ecco tutti i segreti del motivetto diventato già un tormentone.

Agatha All Along: La storia dietro la canzone di Agnes

Alla fine del settimo episodio di WandaVision intitolato "Infrangere la quarta parete", il personaggio della vicina di casa di Wanda, Agnes (Kathryn Hahn) rivela la sua vera identità tramite questa canzone: non è altro che la strega Agatha Harkness, già nota ai fan dei fumetti della Marvel Comics. Ebbene, quella che all'inizio della stagione sembrava soltanto una vicina ficcanaso, si è rivelata in realtà la potente strega mentore di Wanda, aka Scarlett. La canzone è stata scritta, come l'intera colonna sonora della serie, dall'inarrivabile duo vincitore dell'Oscar composto da Kristen-Anderson Lopez e Robert Lopez, gli stessi compositori delle musiche di successi Disney quali Frozen e Coco. Grazie a questo motivetto, ispirato volutamente all'iconica serie I mostri, abbiamo scoperto che dietro le stranezze accadute a Westview, compreso il ritorno a sorpresa di Pietro Maximoff e la morte di Sparky, "c'è sempre stata Agatha!".

Quale altro colpo di scena riserverà WandaVision nel prossimo episodio? L'appuntamento si rinnova, come sempre, venerdì prossimo in streaming su Disney+.