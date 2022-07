Wallace Langham nella stagione 2 di Perry Mason, Peacock rinuncia a L'uomo dei sogni e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, annunciati gli annunciatori delle nomination agli Emmy 2022 e nuove aggiunte ai cast di What We Do in the Shadows, Poker Face e Glamorous.

Il veterano di CSI Wallace Langham reciterà accanto a Matthew Rhys nella seconda stagione del crime drama di HBO Perry Mason. Ricorrerà nei panni di Melville Phipps, l'avvocato di una ricchissima magnate del petrolio. Stare alle dipendenze di una donna non lo mette a disagio e, quando necessario, acceda di buon grado mansioni che vanno ben oltre il suo ruolo. Nato e cresciuto a Los Angeles, Phipps si è adattato perfettamente alle alte sfere della società.

La stagione 2 di Perry Mason sarà ambientata alcuni mesi dopo la fine del processo Dodson. Perry (Rhys) ha lasciato la fattoria, ha mollato il camion del latte e ha scambiato persino la sua giacca di pelle con un abito stirato. È l'anno più buio della Depressione e lui, insieme con Della (Juliet Rylance), hanno messo l'agenzia su una strada più sicura perseguendo cause civili invece delle tumultuose cause penali. Sfortunatamente, nei testamenti e nei contratti non c'è molto lavoro per Paul (Chris Chalk), quindi lui ha iniziato a guardare altrove. Quando un caso fa scalpore a Los Angeles, la ricerca della giustizia da parte di Perry rivela che non tutto è sempre come sembra.

La serie tv basata su L'uomo dei sogni cancellata a Peacock

Ordinata lo scorso agosto, Field of Dreams, adattamento per il piccolo schermo del film del 1989 con Kevin Costner L'uomo dei sogni, è stato cancellato da Peacock senza che sia stato prodotto un solo episodio. Scritto dall'ideatore di The Good Place e Parks and Recreation Michael Schur, il drama re-immaginava la storia della pellicola, nella quale Costner interpreta un agricoltore che costruisce un capo da baseball nella sua proprietà dopo aver sentito una voce misteriosa. Secondo Variety, Universal Television proverà a vendere il progetto a un'altra realtà televisiva.

Emmy 2022: J.B. Smoove e Melissa Fumero annunceranno le nomination

L'Academy of Television Arts & Sciences ha scelto gli attori J.B. Smoove e Melissa Fumero, visti rispettivamente in Curb Your Enthusiasm e Brooklyn Nine-Nine e prossimamente nella nuova comedy di Netflix Blockbuster, per l'annuncio delle nomination dell'edizione 2022, la 74esima, dei Primetime Emmy Awards. L'appuntamento è fissato per martedì 12 luglio, in diretta streaming anche su queste pagine.

What We Do in the Shadows arruola Anoop Desai nella stagione 4

L'ex finalista di American Idol Anoop Desai ha ottenuto un importante ruolo ricorrente nella quarta stagione della comedy What We Do in the Shadows. Secondo Deadline, l'attore e cantautore apparirà in 6 dei 10 nuovi episodi come un conoscente di Nandor (Kayvan Novak) dal suo regno ancestrale, Al-Quolanudar nell'Iran mediorientale.

Freeform ordina il thriller The Watchful Eye

La rete via cavo americana Freeform ha ordinato una prima stagione di The Watchful Eye, un thriller ambientato nel mondo dei ricchi abitanti di Manhattan. Creata da Julie Durk (Grace and Frankie), la serie segue Mariel Molino (Promised Land) nei panni di Elena Santos, una giovane donna che lavora per una famiglia benestante e ha alcuni segreti scioccanti da nascondere. Molino ha sostituito Andrea Londos, interprete del personaggio nell'episodio pilota. Personaggio che è stato successivamente rielaborato.

Anche S. Epatha Merkerson e Judith Light in Poker Face

Il cast della prossima nuova serie di Peacock Poker Face si fa più prestigioso giorno dopo giorno. Le ultime ad aver firmato per un ruolo sono le veterane dello schermo S. Epatha Merkerson (Chicago Med, Law & Order) e Judith Light (American Crime Story, Transparent). La serie è un procedurale con Natasha Lyonne (Russian Doll) nelle vesti di una detective che indaga un caso diverso in ogni episodio. Le due nuove aggiunte al cast, alle quali sono stati affidati personaggi i cui dettagli non sono stati resi noti, raggiungono anche Joseph Gordon-Levitt, Adrien Brody, Chloë Sevigny, Ellen Barkin e Simon Helberg, tra i tanti altri.

Zane Phillips e altre aggiunte al cast di Glamorous

L'attore di Legacies Zane Phillips ha raggiunto Miss Benny e Kim Cattrall nella prossima serie queer di Netflix Glamorous. La storia ruota attorno a un un ragazzo queer non conforme al genere (Miss Benny) la cui vita sembra a un punto morto finché non ottiene un lavoro per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison (Cattrall). Per Marco è la prima occasione per capire cosa vuole dalla vita, chi è davvero e cosa significa realmente per lui essere queer. Phillips interpreterà Chad, il figlio devoto di Madolyn, direttore delle vendite per il suo impero, costantemente impegnato per essere all'altezza delle aspettative di sua madre. Al cast della serie si sono uniti anche Jade Payton (Dynasty), Michael Hsu Rosen (Pretty Smart), Ayesha Harris (Daisy Jones and the Six) e Graham Parkhurst (Star Trek: Strange New Worlds).

Natasha Behnam in The Girls On The Bus

Vista di recente in Mayans M.C., Natasha Behnam è la seconda protagonista della prossima novità di HBO Max The Girls On The Bus. Creato dall'ideatrice di Legacies e The Originals Julie Plec ispirandosi alle esperienze di Amy Chozick come giornalista durante la campagna presidenziale del 2016 di Hillary Clinton, il dramedy segue quattro giornaliste che, al seguito di candidati presidenziali imperfetti, si confrontano lungo la strada con amicizie, amori e uno scandalo che potrebbe abbattere non solo la presidenza ma l'intera democrazia americana. Behnam interpreterà Lola Gabriel, una star di TikTok brillante e appassionata di politica, nonché una nota influencer della Generazione Z. L'attrice raggiunge la co-star Melissa Benoist (Supergirl).