Vision: T'Nia Miller sfiderà Paul Bettany nel nuovo spin-off di WandaVision

T'Nia Miller è entrata nel cast della serie Marvel dedicata a Visione, in un ruolo decisivo: ecco cosa sappiamo.

L'attrice de La caduta della casa degli Usher e di The Haunting of Bly Manor T'Nia Miller ricoprirà un importante ruolo da antagonista nella serie Marvel dedicata al personaggio di Visione (intitolata, per ora, semplicemente Vision). Attesa prossimamente in streaming su Disney+, la nuova serie (secondo spin-off di WandaVision dopo Agatha All Along) seguirà nuovamente Paul Bettany nel ruolo dell'androide dal cuore umano Visione.

La trama di Vision e il ruolo di T'Nia Miller

Ambientata dopo gli eventi di WandaVision, la nuova serie seguirà Visione mentre cerca di recuperare la memoria e l'umanità. Bettany tornerà dunque nei panni dell'androide ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War e poi riportato in vita dall'amore della sua vita Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in WandaVision. Non sappiamo bene in che forma e in che modo visto che, alla fine di WandaVision le sue due versioni - quella di androide fantasma riattivato dallo S.W.O.R.D. e la versione di marito ricostruita da Wanda nel suo mondo illusiorio - si erano scontrate. Stando alle prime anticipazioni, seguiremo l'androide interpretato da Paul Bettany mentre cerca di trovare un nuovo scopo nella vita. Alla guida di questo nuovo progetto c'è il produttore esecutivo di Star Trek: Picard Terry Matalas, scelto come showrunner.

Secondo Deadline, Miller ricoprirà il ruolo dell'astuta e potente Jocasta, spinta dalla vendetta. Nei fumetti Jocasta è un robot che Ultron costruisce per farla diventare la sua sposa, ma che alla fine si schiera con gli Avengers.

Il resto del cast: Gli altri personaggi che vedremo

Nel nuovo spin-off rivedremo alcuni volti familiari. James Spader riprenderà il ruolo del cattivo Ultron quasi 10 anni dopo Avengers: Age of Ultron, così come Faran Tahir riprenderà il ruolo di Raza. Ci saranno, inoltre, anche Ruaridh Mollica che interpreterà un personaggio chiamato Tucker (secondo alcuni potrebbe essere in realtà Tommy Maximoff, alias Speed, figlio di Wanda e fratello di Bill) e l'attore di Star Trek: Picard Todd Stashwick che vestirà i panni di un assassino sulle tracce dell'androide e della tecnologia in suo possesso.