Vis a Vis El Oasis: Quando esce, trama, cast e anticipazioni sullo spin-off della serie spagnola

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla serie sequel incentrata su Zulema e Maca.

Il fenomeno La casa di carta ha ormai influenzato i gusti di migliaia di spettatori che hanno iniziato ad apprezzare sempre più numerosi le Serie TV spagnole. Non fa eccezione Vis a Vis, serie di Iván Escobar prima andata in onda in madrepatria su Antena 3 e poi sbarcata su Netflix la scorsa estate con il sottotitolo Il prezzo del riscatto. Dopo quattro stagioni, però, la serie è stata cancellata tra le proteste del pubblico che, sempre più deluso, è riuscito ad ottenere comunque uno spin-off della serie intitolato Vis a Vis - El Oasis, progetto che il creatore della serie ha definito come una quinta stagione a tutti gli effetti, visto che dà un seguito alle vicende di alcuni dei personaggi già conosciuti in Vis a Vis. Ma cosa sappiamo su Vis a Vis - El Oasis e, soprattutto, quando sarà disponibile anche in Italia su Netflix? Ecco tutte le notizie sulla trama, il cast e le anticipazioni a riguardo.

El Oasis: La trama dello spin-off di Vis a Vis

La quarta stagione di Vis a Vis si è conclusa con un flashforward che ha mostrato la vita delle detenute 12 anni dopo. A tutte le storie era stata data una conclusione e nulla faceva pensare che ci fosse una continuazione in vista. Ma, come ha spiegato Escobar, i fan sono stati così insistenti da ottenere un altro capitolo che concludesse definitivamente le vicende di due amati personaggi della serie "madre": Macarena e Zulema interpretate rispettivamente da Maggie Civantos e Najwa Nimri, nota per il ruolo di Alicia Sierra ne La casa di carta. La serie, quindi, è ambientata dopo l'uscita di Maca e Zulema dal penitenziario Cruz Del Norte ed è incentrata sulla missione finale delle due protagoniste/antagoniste che, prima di ritirarsi definitivamente, organizzano un'ultima rapina. L'obiettivo è una preziosissima tiara di diamanti e la vittima è un narcotrafficante colpito nel giorno del matrimonio della figlia. Per assicurarsi la buona riuscita del colpo, Zulema e Maca coinvolgono nuove complici tra cui la vecchia conoscenza Goya (Itziar Castro). Il piano prevede che il bottino poi spartito successivamente all'Hotel Oasis, nel deserto di Tabernas nella provincia di Almería, ma non tutto va come previsto.

Il cast e i personaggi

Oltre alle protagoniste, in Vis a Vis - El Oasis ritroveremo alcuni personaggi già visti nella serie originale: tra loro ci sono Itziar Casto ma anche Alba Flores nei panni di Saray, Ramiro Blas in quelli di Sandoval e Daniel Ortiz in quelli del fratello di Macarena (pare appariranno come guest star nell'episodio finale). Le nuove complici di Maca e Zulema saranno invece Triana Azcoitia (Claudia Riera) nei panni di una giovane hacker, La Flaca (Isabel Naveiro) che sarà un'amica che Maca ha conosciuto in terapia, dopo essere uscita di prigione. Il team incrocerà poi la strada di Alma (Ana María Picchio), un'anziana signora che si prende cura del figlio affetto da disabilità Cepo (Lucas Ferraro) e dà in affitto la propria abitazione. Nei panni della figlia del potente boss del narcotraffico troviamo invece Alma Itzel (Bajo el mismo cielo), mentre il potente signore della droga ha il volto di David Ostrosky (La Casa de Las Flores).

Vis a Vis - El Oasis ha debuttato lo scorso 20 aprile su Fox Spagna ed è stata accolta in maniera discordante. Tra i fan della serie originale c'è chi ha apprezzato il tentativo di un racconto ambientato fuori dalle mura del carcere e fondamentalmente nuovo, perché un mix di generi come la commedia nera, l'azione e il western (grazie alla ambientazioni nel deserto). Allo stesso tempo, in molti non sono riusciti ad appassionarsi alle nuove vicende delle due ex galeotte perché, a loro dire, lo spin-off non conserverebbe il fascino della serie originale dato proprio dall'ambientazione dietro le sbarre. Lo showrunner, regista e produttore esecutivo Iván Escobar, intervistato dalla testata spagnola Vertele dopo la timida accoglienza riservata dal pubblico ai primi due episodi andati in onda su Fox Spagna, ha rivendicato le sue scelte difendendo il suo progetto e sottolineando nuovamente la volontà di allontanarsi dalla serie originale per sperimentare qualcosa di nuovo: una fotografia diversa, un racconto inedito e una scrittura libera da ogni convenzione. Tutte libertà che lui stesso e gli sceneggiatori hanno voluto concedersi proprio perché - come ribadito da Escobar - questo spin-off è stato concepito per essere, questa volta per davvero, un'ultima stagione di Vis a Vis.

Quando esce Vis a Vis - El Oasis su Netflix?

In madrepatria la programmazione prosegue con un episodio a settimana quindi l'intera serie dovrebbe essere trasmessa entro l'8 giugno. Sappiamo che Netflix distribuisce varie serie poco dopo la fine della loro messa in onda sulle reti televisive dei singoli paesi (è il caso, per esempio, delle varie stagioni di Peaky Blinders che prima vanno in onda su BBC e poi arrivano in streaming). Possiamo sperare, pertanto, di vedere tutti gli episodi di Vis a Vis - El Oasis su Netflix in estate. Una data di uscita, tuttavia, non è stata ancora resa nota dal servizio di video in streaming. Nell'attesa, potete vedere i primi minuti della serie anticipati in un video di Fox Spagna che vi proponiamo di seguito.