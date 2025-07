Virgin River rinnovata per un'ottava stagione prima del debutto della settima

News Serie TV

La serie romantica basata sui romanzi di Robyn Carr, Virgin River, si conferma uno dei successi più riusciti di Netflix e raggiunge un primato importante: è la serie scripted più longeva della piattaforma.

Netflix ha ufficialmente rinnovato Virgin River per un'ottava stagione ancor prima dell'uscita della settima. La notizia arriva a pochissimi giorni dalla fine delle riprese della stagione 7 che si sono svolte, come da tradizione, a Vancouver ma stavolta hanno fatto anche una breve tappa in Messico. Il rinnovo conferma la straordinaria popolarità della serie e le fa raggiungere anche un altro importante primato nella storia di Netflix.

Virgin River avrà un'ottava stagione e raggiunge un altro primato

Basata sui romanzi best seller di Robyn Carr, Virgin River ha debuttato nel 2019 raccontando la storia di Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), un'infermiera in cerca di un nuovo inizio che si trasferisce nell'omonima cittadina californiana. Lì incontra Jack Sheridan (Martin Henderson), barista dal passato tormentato, con cui intreccia una storia d'amore intensa e complicata.

La serie ha saputo costruire nel tempo un fedelissimo fandom con la sua ambientazione "comfort" e i temi rassicuranti che hanno fidelizzato il pubblico. Con questo nuovo rinnovo, Virgin River si assicura un posto nella storia della piattaforma streaming, diventando la serie scripted live-action in lingua inglese più longeva di Netflix. Ha infatti superato titoli storici come Grace and Frankie e Orange Is the New Black, arrivando a 84 episodi distribuiti su otto stagioni, un traguardo pari a circa 70 ore di contenuti prodotti.

Perché un rinnovo così anticipato?

Virgin River si è rivelata una scelta vincente per Netflix anche sul piano economico e produttivo. Girata in gran parte in Canada e con pochi effetti speciali, ha costi sostenibili e si è guadagnata un posto fisso nelle classifiche di visione: è apparsa 30 volte nella Top 10 globale delle serie in inglese e ha accumulato oltre 140 milioni di visualizzazioni dal 2021, anno in cui Netflix ha iniziato a pubblicare le classifiche settimanali. La sesta stagione, ad esempio, ha esordito direttamente al primo posto e vi è rimasta per quattro settimane consecutive.

Il rinnovo lampo della stagione 8 non è solo un premio al successo della serie, ma anche una strategia mirata da parte di Netflix per evitare le lunghe attese tra le stagioni. Confermare la produzione in anticipo permette di ridurre i tempi di attesa per il pubblico, mantenendo alta la fidelizzazione e assicurando continuità.

Cosa aspettarsi dalla stagione 7 (e oltre)

Sebbene la settima stagione non abbia ancora una data di uscita ufficiale (si ipotizza fine 2025 o inizio 2026), le anticipazioni promettono nuovi colpi di scena. Mel e Jack affronteranno i primi passi del matrimonio e la possibilità di costruire una famiglia, mentre nuovi personaggi come Victoria (Sara Canning) e Clay (Cody Kearsley) porteranno scompiglio a Virgin River. Il mistero attorno a Charmaine, l'adozione del bambino di Marley e le sorti della clinica di Doc sono solo alcune delle questioni ancora aperte. Si parla da tempo, inoltre, di uno spin-off prequel (già accennato nella sesta stagione). Il franchise, quindi, sembra destinato a espandersi ulteriormente.