Virgin River quante stagioni durerà? Per lo showrunner "non si vede una fine"

La serie romantica basata sui libri di Robyn Carr è stata già rinnovata per una sesta stagione e potrebbe continuare ancora per diversi anni: le ultime dichiarazioni dello showrunner e degli attori.

Una delle comfort series per eccellenza di Netflix, Virgin River rimane uno dei titoli di punta della piattaforma. Amata non solo dai lettori dei libri di Robyn Carr, su cui è basata, la serie romantica incanta con storie toccanti e un'ambientazione rassicurante. Dopo l'uscita dei due episodi natalizi che hanno chiuso la quinta stagione, sappiamo che è stata già rinnovata per una sesta stagione. Ma lo showrunner e i protagonisti guardano già oltre e, a giudicare dalle loro ultime dichiarazioni, possiamo aspettarci che continui ancora per diversi anni.

Virgin River continua anche dopo la sesta stagione?

Intervistati da TVInsider, lo showrunner Patrick Sean Smith e le star della serie hanno manifestato chiaramente la loro intenzione di andare avanti ancora per diverse stagioni. "Non c'è una fine in vista. Penso e spero che, finché questi personaggi vivranno le loro vite e racconteremo le storie in modi profondamente emotivi e personali, la serie possa continuare per molte, molte, molte stagioni a venire", ha dichiarato Smith.

Alexandra Breckenridge, che interpreta Mel, è più cauta quando pensa al futuro della serie. "Siamo pur sempre su Netflix quindi in realtà non lo sappiamo. Ho sempre detto fin dalla prima stagione che saremmo stati cancellati immediatamente solo perché in quel momento si faceva così. Si facevano o una o tre stagioni e poi una serie veniva cancellata. Eppure andiamo avanti", ha osservato. Anche l'interprete di Jack Martin Henderson si è fatto alcue domande sulla longevità dello show. "Onestamente, quando abbiamo iniziato credo che nessuno pensasse che sarebbe durato così a lungo. Cerchi semplicemente di superare la prima stagione e speri che sia bella e che piaccia alla gente, e forse avrai un'altra stagione, forse ne farai tre. Ma ci stiamo preparando per la sesta stagione. È una cosa piuttosto insolita e non avrei necessariamente previsto che saremmo arrivati ​​a questo punto", ha dichiarato.

Virgin River: Cosa ci aspetta la prossima stagione? Le anticipazioni

Nella quinta stagione Mel ha appena scoperto la verità sul suo padre biologico. Ma la frase che lui le dice ("Ho qualcosa da dirti") ci fa capire che ci sono altre verità nascoste. Inoltre, lo ricordiamo, Lei e Jack devono ancora sposarsi quindi speriamo di vederli convolare a nozze, prima o poi. La buona notizia è che, se anche la sesta stagione dovesse essere l'ultima, potrà essere pianificata nel migliore sei modi. "Se vogliamo chiudere la serie, lo sapremo e lo faremo sapere ai fan in anticipo. Come si fa con uno show di successo dopo così tante stagioni", ha assicurato Breckenridge.

Henderson, da parte sua, intende continuare a vestire i panni di Jack fino a quando avrà a disposizione una buona sceneggiatura. "Una cosa che davvero non mi piace è quando gli sceneggiatori cambiano un personaggio nel bel mezzo della serie. Finiscono le idee, iniziano a provare a inserire nuove cose per mantenerlo interessante e tradiscono il personaggio. Finché ciò non accade, sarò felice di interpretare il ruolo. Ma non vorrei finire a fare cose ingannevoli solo per mantenere viva la serie. Se iniziasse a perdere la sua autenticità, allora penso che probabilmente mi ritirerei a quel punto", è l'opinione dell'interprete di Jack.