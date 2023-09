Virgin River 6 quando esce? Anticipazioni, cast e tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione

News Serie TV

Virgin River tornerà presto su Netflix con due episodi natalizi e poi con una sesta stagione: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Se vi siete concessi un'intensa maratona della quinta stagione di Virgin River, arrivata lo scorso 7 settembre su Netflix, e ora volete solo sapere se ci sarà una sesta stagione e quando tornerà in streaming la serie romantica, siete nel posto giusto. Come sempre, i primi dieci episodi della quinta stagione sono terminati con un cliffhanger importante che porta i fan di Mel e Jack a chiedersi cosa accadrà dopo. Vi rassicuriamo subito ricordandovi che la serie romantica basata sui romanzi di Robyn Carr è stata già rinnovata per una sesta stagione, prima ancora dell'uscita della quinta. Ma le sorprese non sono finite, visto che Virgin River tornerà con la seconda parte della quinta stagione - 2 episodi tutti a tema natalizio - già il prossimo 30 novembre. Ecco tutte le anticipazioni e cosa dobbiamo aspettarci.

Virgin River 5: Dove eravamo rimasti?

Come da tradizione, l'episodio 10 della quinta stagione di Virgin River ha riservato importanti colpi di scena. Dopo il vasto incendio che si è abbattuto sulla città di Virgin River, i protagonisti hanno cercato di fare del loro meglio per salvare i concittadini e prestare loro assistenza medica. Mel, in particolare, ha deciso di acquistare l'ex fattoria della famiglia di Tara, che doveva diventare un campo da golf, e ha proposto a Jack di costruire proprio lì una bella casa da riempire con i bambini che spera ancora di avere, dopo l'aborto spontaneo che ha subito a metà stagione. Jack ha acconsentito e ha suggerito anche che quel luogo sarebbe stato un ottimo posto per sposarsi.

Doc (Tim Matheson) ha deciso di sottoporsi alla sperimentazione clinica per curare la sua degenerazione maculare e ha detto a Hope (Annette O' Toole) che è pronto a rischiare di perere la vista, visto che senza l'operazione diventerebbe comunque cieco. Nell'episodio 10, inoltre, Lizzy (Sarah Dugdale) ha anche detto a Denny (Kai Bradbury) che pensava di essere incinta. Il capo di Kaia (Kandyse McClure) ha trovato un cadavere durante le operazioni di pulizia post incendio, e Preacher (Colin Lawrence) teme che sia il corpo dell'ex violento di Paige, Wes, che lui aveva seppellito nel bosco all'inizio della serie. Infine Cam (Mark Ghanime) e Muriel (Teryl Rothery) hanno deciso di dare una vera chance alla loro storia d'amore.

Cosa ci aspetta nella parte 2

Un flashforward alla fine dell'episodio 10 suggerisce da dove ripartiranno i prossimi episodi di Virgin River, con Jack e Mel che addobbano la loro casa in occasione delle festività natalizie. Poi il cliffhanger tanto temuto: la sorella di Mel, Joey (Jenny Cooper), dice a Mel di essersi imbattuta in alcune lettere d'amore indirizzate alla madre e rivela che il mittente era proprio qualcuno di Virgin River. Il padre di Mel e Joey, quindi, potrebbe essere proprio un abitante della cittadina.

Gli ultimi due episodi della quinta stagione, quindi, potrebbero concentrarsi su questo mistero riguardo il padre biologico di Mel. Sappiamo che saranno due episodi a tema natalizio, ma sicuramente non mancherà il dramma. Anche le altre storie troveranno uno sviluppo, come la nuova storia d'amore tra Kaia e Preacher. "È davvero un rapporto interessante e fantastico il loro", ha anticipato a Entertainment Weekly la regista Gail Harvey dando qualche anticipazione sulla coppia. "È molto forte. Lui ha sempre un debole per le donne forti, ed è complicato", ha aggiunto.

La sesta stagione quando esce?

Gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood rendono difficile ipotizzare una possibile data di uscita della sesta stagione. Lo scorso maggio l'attrice della serie Annette O'Toole aveva scritto su Instagram: "Gireremo la stagione 6 non appena finirà lo sciopero". All'epoca, tuttavia, l'agitazione interessava esclusivamente gli sceneggiatori. Ora che anche gli attori si sono uniti alle proteste, non è possibile fare previsioni.

Il cast: Chi lascia la serie?

Tutto lascia pensare che la maggior parte del cast di Virgin River tornerà anche nella sesta stagione. Rivedremo quasi sicuramente Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson e Chase Petriw. Sembra aver lasciato la serie, invece, l'interprete di Paige Lexa Doig che ha detto a Preacher di non poter restare più a Virgin River e di aver deciso di partire lasciandosi dietro tutti i brutti ricordi.