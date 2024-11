Virgin River: Jack e Mel si promettono amore eterno nel trailer ufficiale italiano della sesta stagione

News Serie TV

La serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson tornerà in streaming su Netflix il 19 dicembre: il trailer ufficiale della nuova stagione anticipa anche un importante ritorno.

Avete impegni il 19 dicembre? Perché c'è un matrimonio da organizzare, quello di Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson). Netflix ha diffuso il trailer ufficiale e il super romantico poster della sesta stagione di Virgin River. La serie basata suo romanzi rosa di di Robyn Carr sta per tornare e, come svela la clip che vedrete qui sotto, nei nuovi episodi ritroveremo anche una vecchia conoscenza: Ricky (interpretato da Grayson Gurnsey).

Virgin River 6: Stagione 6 - Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Virgin River 6: Le anticipazioni della prossima stagione

I nuovi episodi saranno ambientati qualche mese dopo rispetto ai fatti del finale della scorsa stagione, quindi dopo gli episodi in cui i due protagonisti hanno pianificato il loro matrimonio e Mel ha cercato di saperne di più su suo padre biologico, Everett (John Allen Nelson). Saremo in primavera inoltrata e, come svela Netflix nella sinossi ufficiale, "questa sesta stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo di Virgin River negli anni '70".

Le dichiarazioni dello showrunner

Questa stagione verterà molto sulla preparazione delle nozze di Mel e Jack, ovviamente. "Stiamo cercando di raggiungere tutti i traguardi della pianificazione pre-matrimonio, gli addii al celibato e al nubilato, la cena di prova", ha raccontato lo showrunner Patrick Sean Smith a Tudum. Ci sono la ricerca dell'abito da sposa, le prove di completi, e più di un intoppo dell'ultimo minuto gettato nel mezzo per la nostra coppia preferita. Ma state certi che le campane suoneranno a festa. "Sapevo che questa stagione doveva essere la stagione dei matrimoni. Era il momento. Sembrava un grande evento su cui costruire, quindi tutti hanno avuto più lungimiranza e tempo per pianificare il più possibile. Il set sembrava proprio Virgin River: c'erano l'ambizione, e il fatto che siamo un piccolo gruppo di persone a cui importa molto di qualcosa: i fan. Quindi ci siamo semplicemente fatti in quattro per riuscirci", ha aggiunto lo sceneggiatore.

Il ritorno di Ricky e il resto del cast

Nel trailer vediamo anche il ritorno di Ricky, un personaggio che aveva lasciato la città dopo il finale della quarta stagione. Ritroverà la sua ex fidanzata Lizzie (Sarah Dugdale) ma sicuramente non potrà che rimanere sorpreso nel vederla incinta. Il ritorno a casa di Ricky era già panificato dagli autori, ma nella quinta stagione non c'era stato spazio per tornare a raccontare la sua storia. Adesso sarà nuovamente sullo schermo insieme agli altri attori del cast Tim Matheson (Doc), Annette O'Toole (Hope), Colin Lawrence (Preacher), Benjamin Hollingsworth (Brady), Zibby Allen (Brie), Marco Grazzini (Mike), Kandyse McClure (Kaia) e Mark Ghanime (Cameron). E non è finita qui visto che Virgin River è stata già rinnovata per una settima stagione ed è diventata, così, la serie originale con sceneggiatura più longeva di Netflix.