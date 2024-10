Virgin River rinnovata per una settima stagione, raggiunge un primato su Netflix

News Serie TV

La serie romantica basata sui romanzi di Robyn Carr continua: dopo la stagione 6, in arrivo il 19 dicembre, continuerà con altri 10 episodi: è ufficialmente la serie drammatica più longeva di Netflix.

Il matrimonio di Jack e Mel, evento attesissimo dai fan di Virgin River che stanno aspettando la sesta stagione, non sarà la fine della storia. Netflix ha rinnovato la serie romantica per una settima stagione che avrà, come la precedente, 10 episodi. Il rinnovo fa raggiungere alla serie basata sui romanzi rosa di Robyn Carr un importante primato: Virgin River diventa ufficialmente la serie originale con sceneggiatura più longeva di Netflix, nonché la serie drammatica in lingua inglese più longeva nella storia del servizio di video in streaming. Intanto è ormai partito il conto alla rovescia per la stagione 6, attesa per il prossimo 19 dicembre.

Virgin River: Cosa ci aspetta nella stagione 6

La sesta stagione ripartirà qualche mese dopo rispetto ai fatti del finale della scorsa stagione, quindi dopo gli episodi in cui i due protagonisti hanno pianificato il loro matrimonio e Mel ha cercato di saperne di più su suo padre biologico, Everett (John Allen Nelson). La sinossi ufficiale, diffusa da Netflix, recita: "Sullo sfondo delle romantiche nozze primaverili di Mel e Jack, questa sesta stagione promette nuove sorprese e colpi di scena, triangoli amorosi sempre più intensi, piacevoli drammi matrimoniali e segreti emersi dal passato del padre di Mel che ci riporteranno alla magia e al misticismo di Virgin River negli anni '70".



Virgin River 6: Stagione 6 - Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Naturalmente Netflix ha la bocca cucita su ciò che accadrà, invece, nella stagione 7, ma immaginiamo che la storia continuerà a seguire la vita coniugale di Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) tra alti e bassi. Qui sotto potete vedere il video con cui il cast ha annunciato il rinnovo per una settima stagione anticipando una sesta stagione "epica".

Il successo di Virgin River

Virgin River segue gli abitanti di una piccola cittadina e racconta la storia d'amore tra Mel e Jack, lei infermiera che accetta un lavoro lontano per fuggire da un passato doloroso, lui un barista ed ex comandante dei Marine che a poco a poco si apre a lei. Per Netflix è una serie economica, girata in Canada con un budget ragionevole, e allo stesso tempo di grande successo. Le prime cinque stagioni sono entrate nella classifica delle 10 migliori serie in lingua inglese di Netflix per 25 volte dal lancio della Top 10 nel 2021 e la quinta stagione è entrata nella Top 10 di 77 paesi.

L'universo di Virgin River, tra l'altro, potrebbe espandersi con uno spin-off. Nella stagione 6, infatti, saranno introdotti per la prima volta tramite flashback i genitori di Mel, interpretati da Jessica Rothe e Callum Kerr. La loro storia d'amore, ambientata negli anni '70, potrebbe trasformarsi in una serie prequel.