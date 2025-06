Virgin River 7, terminate le riprese: Colin Lawrence anticipa: "Più risate e più lacrime"

News Serie TV

Cosa aspettarsi dalla settima stagione di Virgin River lo suggerisce Colin Lawrence, confermando anche la fine delle riprese.

Virgin River ha completato le riprese della settima stagione in casa Netflix. A confermarlo diversi membri del cast tra cui Colin Lawrence, che sin dalla prima stagione ha offerto un prezioso contributo alla trama e come abitante di Virgin River interpretando John Middleton, detto semplicemente Preacher. Amico storico di Jack, Preacher ha dimostrato di avere a cuore i suoi amici mettendo a repentaglio tutto per le cause in cui crede. Nelle precedenti stagioni, Preacher ha trovato un nuovo amore che ha completamente stravolto la sua vita, ma ha dovuto fare i conti anche con errori del passato tornati a bussare alla sua porta. Cosa prevederà la settima stagione? A suggerire qualche dettaglio in più è stato proprio Colin Lawrence.

Virgin River 7, riprese terminate: Colin Lawrence anticipa cosa aspettarsi

Anche se Netflix ad oggi non ha ancora suggerito la data d’uscita della settima stagione né quale trama seguirà, alcuni membri del cast hanno cercato di saziare la curiosità dei fan attraverso i social network. Colin Lawrence, ad esempio, via Instagram ha confermato la fine delle riprese: “E questo, amici miei, è la fine della settima stagione di John Preacher Middleton. Oh cielo, cosa posso dirvi? Un’altra stagione pazzesca, a mio modesto parere. Questa serie è stata la più divertente a cui lavorare. Sono stato così fortunato ad averne fatto parte per le ultime sette stagioni”. Pur avendo concluso le riprese della settima, Netflix non ha ancora rivelato il destino di Virgin River, per cui non è chiaro cosa succederà in futuro, ma Colin Lawrence è ottimista: “Incrociamo le dita, ne arriveranno altre”.

Ma cosa aspettarsi dalla settima stagione? Mel e Jack hanno finalmente raggiunto l’altare diventando marito e moglie, ma la loro famiglia potrebbe allargarsi molto presto, se dovessero accettare l’offerta di una madre surrogata. Dal suo punto di vista, Colin Lawrence ha ammesso che questa stagione sarà divertente: “Ci saranno più risate, più lacrime, davvero tanta emozione e non vedo l’ora di condividerla con voi”. Anche Benjamin Hollingsworth , Annette O'Toole e Zibby Allen hanno celebrato la fine della produzione. Pur non avendo dettagli precisi a disposizione, la settima stagione non subirà un salto temporale per cui dovrebbe affrontare rapidamente tutti i punti in sospeso della precedente. Doc, ad esempio, dovrà lottare per il suo studio medico sotto inchiesta e questo coinvolgerà nuovi personaggi come ad esempio quello di Sara Canning, Victoria, un’ex poliziotta ora investigatrice per l’ordine dei medici. Tra le novità del cast anche Cody Kearsley (Riverdale) nel ruolo di Clay.