Vincitori Golden Globe 2022: Succession, Hacks e le altre Serie TV premiate

Tra i vincitori anche La ferrovia sotterranea e MJ Rodriguez per la sua interpretazione in Pose.

La scorsa notte, al Beverly Hilton di Los Angeles, i Golden Globe hanno incoronato le migliori serie e i migliori interpreti della tv per il 2022 all'edizione più sottotono di sempre del prestigioso premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Nessuna cerimonia, nessun red carpet, nessuna celebrità, nessun giornalista. La recrudescenza della pandemia di Covid-19 è stata una delle cause, ma non la principale. Dopo lo scandalo sulla mancanza di rappresentazione e i conflitti etici tra i propri membri che la scorsa primavera ha travolto l'organizzazione, la rete NBC ha scelto di fare un passo indietro e cancellare la trasmissione televisiva del consueto gala di premiazione, portando l'HFPA a una seria riflessione dalla quale sta nascendo il profondo cambiamento richiesto da più parti. Da qui, la scarsa copertura mediatica di questa 79esima edizione e l'annuncio dei vincitori avvenuto solo attraverso comunicati e condivisioni social.

Chi ha vinto, dunque? Nonostante il putiferio degli ultimi mesi, la lista dei vincitori restituisce un'immagine piuttosto scontata e prevedibile, sebbene non biasimabile perché parliamo di produzioni che hanno lasciato davvero il segno negli ultimi mesi. Il drama di HBO Succession, il più premiato della serata, e la comedy di HBO Max Hacks (incredibilmente ancora inedita in Italia) sono state proclamate migliori serie tv insieme ad alcuni dei loro protagonisti, inclusi Jeremy Strong​ per l'uno e Jean Smart per l'altra (anche qui: tutto prevedibilissimo ma sacrosanto). Le uniche, sensazionali sorprese sono arrivate dalla storica vittoria di MJ Rodriguez come miglior attrice protagonista in un drama per Pose di FX, prima attrice trans in una serie drammatica a essere nominata e vincere, e dalla vittoria del sudcoreano O Yeong-su come miglior attore non protagonista in una serie per il fenomeno mondiale di Netflix Squid Game. Ma anche la vittoria de La ferrovia sotterranea, adattamento di Prime Video del romanzo omonimo di Colson Whitehead premiato col Pulitzer, come miglior miniserie, contro l'altrettanto favorita Omicidio a Easttown, la quale si è accontentata però del premio assegnato a Kate Winslet come miglior attrice in una miniserie. Ecco, qui di seguito, la lista completa dei vincitori.

Golden Globe 2022: Tutti i vincitori per le Serie TV

MIGLIOR DRAMA

Lupin

Pose

Squid Game

Succession

The Morning Show

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

The Great

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

American Crime Story: Impeachment

Dopesick

La ferrovia sotterranea

Maid

Omicidio a Easttown

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Raheem, The Serpent

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jessica Chastain, Scene da un matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, Squid Game

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso