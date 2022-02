Vikings: Valhalla, il trailer ufficiale dell’atteso sequel

News Serie TV

La nuova serie sui vichinghi in streaming su Netflix dal 25 febbraio.

Vikings è terminata, ma la sua storia continua. Dal 25 febbraio, un nuovo gruppo di guerrieri norreni andrà in battaglia contro gli inglesi in Vikings: Valhalla, atteso sequel del popolare drama storico di Michael Hirst del quale Netflix, che ne proporrà gli episodi in streaming, ha diffuso il trailer ufficiale.





La trama e il cast di Vikings: Valhalla

Ambientata all'inizio dell'XI secolo (più di 100 anni dopo il finale di Vikings), Valhalla racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti - il leggendario esploratore Leif Eriksson (interpretato dall'attore de Le terrificanti avventure di Sabrina Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter, Sanditon). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre personaggi leggendari intraprendono un viaggio epico attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Nella serie di Jeb Stuart (Trappola di cristallo, Sorvegliato speciale) recitano anche Bradley Freegard (Keeping Faith) nel ruolo del Re di Danimarca Canuto il Grande, Jóhannes Jóhannesson (Cursed) di Olaf Haraldson, Laura Berlin (Hamburg Distretto 21) di Emma di Normandia, David Oakes (I pilastri della Terra) del Conte Godwin, Caroline Henderson dello Jarl Haakon, Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) della Regina Ælfgifu e Asbjørn Krogh Nissen (The Bridge) dello Jarl Kåre.