Vikings 6: Trama, cast, anticipazioni e curiosità sulla sesta stagione

News Serie TV

L'ultimo capitolo della serie storica arriva su TIMvision il 5 dicembre.

È arrivato il momento di dire addio ai Vichinghi più amati della TV. La prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings arriverà su History il prossimo 4 dicembre e, a meno di ventiquattro ore dalla messa in onda oltreoceano, il 5 dicembre sarà disponibile anche in Italia in streaming su TIMvision. Se vi sentite già orfani al pensiero di non poter seguire più le epiche gesta di Ragnar, Lagertha e tutti gli altri guerrieri vichinghi, non disperate. L'ultimo capitolo della storia riserverà probabilmente molte sorprese. La saga dei vichingi, inoltre, continuerà prossimamente su Netflix con il sequel Valhalla. Nell'attesa, ecco una guida che racchiude tutto quello che si sa (e che dovreste conoscere) sulla sesta stagione di Vikings.

Vikings 6: Quanti episodi ci sono e dove vederla in streaming

L'ultimo atto della storia dei Vichinghi di Michael Hirst si svolge in venti episodi. Come le precedenti, anche la sesta stagione di Vikings sarà divisa in due parti: i primi dieci episodi saranno disponibili sulla piattaforma di video in streaming di TIM a partire dal 5 dicembre (data in cui saranno rilasciati i primi due episodi) ogni giovedì fino al 30 gennaio 2020. I restanti dieci episodi usciranno nella seconda metà del 2020. Dopo la prima visione italiana in esclusiva su TIMvision, i nuovi episodi saranno disponibili anche sulle altre principali piattaforme di video on-demand come Netflix (dove lo scorso 29 novembre è stata inserita la seconda parte della stagione 5), NOW TV e Amazon Prime Video.

Vikings: Il riassunto della quinta stagione

Nella stagione 5 avevamo assistito alla sanguinosa lotta per il potere portata avanti dai figli del re-guerriero Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Il finale di metà stagione ci aveva trascinato nel caos dela battaglia tra Ivar Il Senzaossa (Alex Høgh Andersen),autoproclamatosi dio, e il fratello Bjorn (Alexander Ludwig). I due si erano rifiutati di arrendersi, concentrati solo sull'obiettivo della corona. Lo scontro era culminato con l'assassinio, da parte di Ivar, di Fredys e di suo figlio. Costretto quindi a fuggire, Ivar scompare scompare consegnando la vittoria a Bjorn. Quest'ultimo era stato proclamato re di Kattegat e incoronato come legittimo erede di Ragnar da Lagertha (Katheryn Winnick).

Vikings 6: Trama, anticipazioni e trailer

Come annuncia il trailer (che vedete in alto), nella sesta stagione di Vikings entrambi i fratelli protagonisti dovranno risorgere dalle ceneri di un'efferata guerra: Bjorn, per mantenere alto il nome del padre, dovrà governare compiendo scelte difficili; nel frattempo Ivar intraprenderà un viaggio lungo la Via della Seta che lo condurrà in Russia dove incontrerà lo spietato e imprevedibile Oleg Il Profeta, un sovrano disposto a compiere le azioni più crudeli per rimanere al potere. Intanto Lagertha, intenzionata a condurre una vita tranquilla nella fattoria lontana da tutti, dovrà invece fare i conti con nuovi pericoli. Nella storia, inoltre, i Vichinghi contineranno a conquistare la Scandinavia mentre Ubbe (Jordan Patrick Smith) e Torvi (Georgia Hirst) viaggeranno in Islanda per scoprire cosa si nasconde dietro alla scomparsa di Floki (Gustaf Skarsgård) e Hvitserk (Marco Ilsø) porta avanti la sua vendetta personale contro Ivar.

Vikings 6: Il cast

Nel nuovo capitolo della Serie TV di History ritroveremo molti dei personaggi già conosciuti nelle stagioni precedenti; primo di tutti Bjorn che (come si intuisce dal poster ufficiale della stagione che vedete in fondo), sarà l'indiscusso protagonista della stagione. Affiancherà i volti già conosciuti, con un ruolo da ricorrente, l'attore russo Danila Kozlovsky (a sinistra nella foto in alto), interprete di Oleg Il Profeta, detto anche Oleg di Kiev o Oleg Novgorod, un principe variago che governò la Rus' di Kiev nei primi anni del X secolo. Un altro nuovo ingresso nel cast sarà quello di Eric Johnson (Cinquanta Sfumature di Nero, a destra nella foto in alto) che vestirà i panni di Erik, un formidabile guerriero che è un fuorilegge in grado di sopravvivere grazie alla scaltrezza e alle proprie abilità nel combattimento. Un'anticipazione del suo personaggio è stata data con una foto sull'account Twitter ufficiale della serie. Con molta probabilità nella stagione 6 di Vikings torneranno anche Rollo (Clive Standen) e la Principessa Gisla (Morgane Polanski) vista l'ultima volta nella stagione 4.

Vikings 6: Torna Ragnar?

Come è noto, il personaggio di Ragnar è morto in uno scioccante episodio della quarta stagione torturato e morso da serpenti velenosi. Recenti rumors fatti circolare dai fan della serie, tuttavia, alimentano la speranza secondo cui Ragnar sarebbe ancora vivo. Secondo una teoria, infatti, il suo personaggio sarebbe immune al veleno dei serpenti e, per questo, potrebbe tornare nella stagione finale. A supporto di questa tesi, secondo i più attenti appassionati, ci sarebbe il poster ufficiale della seconda parte della stagione 5. Nella locandina viene mostrato Ivar incoronato da un misterioso personaggio che indossa catene molto simili a quelle che aveva Ragnar nella fossa dei serpenti (vedete le immagini vicine sopra). I produttori di Vikings, però, hanno smontato questa teoria dei fan facendo notare che la morte di Ragnar, così come mostrata nella serie, è uno dei pochi avvenimenti storicamente avvenuti. Riportarlo in vita, dunque, significherebbe tradire la storia.

Vikings 6: Cosa aspettarsi dalla sesta stagione

Il nuovo capitolo esplorerà sicuramente nuovi territori. Come confermato dal creatore Michael Hirst, lo show racconterà di come i Vichinghi siano arrivati fino in Russia e sulla Via della Seta. Hirst ha promesso che i fan avranno "il finale giusto e definitivo che meritano" dopo "gli episodi più ambiziosi ed emozionanti dell'intera serie". In questa stagione farà il suo debutto dietro la macchina da presa anche l'attrice che interpreta Lagertha Katheryn Winnick, che dirigerà l'episodio 8.

Vikings: Il sequel Valhalla

Quello a Vikings non sarà un addio definitivo. La saga sui guerrieri conquistatori continuerà con la serie sequel intitolata Valhalla, recentemente ordinata da Netflix. Valhalla sarà ambientata circa un secolo dopo gli eventi narrati in Vikings e porterà sullo schermo le avventure dei Vichinghi più famosi, realmente esistiti: Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re Guglielmo il Conquistatore.

Dopo aver letto la guida alla sesta stagione di Vikings, potrete vedere le ultime avventure dei Vichinghi senza temere di esservi persi qualcosa. Se invece non siete in pari con la visione, non avete scuse per non recuperare gli episodi che non avete ancora visto. Oltre che su TIMvision, infatti, la serie è in streaming su Amazon Prime Video e Netflix.