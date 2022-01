Upload: Prime Video annuncia la data della stagione 2 e ci rinfresca la memoria con un video-riassunto

News Serie TV

La comedy sci-fi con Robbie Amell tornerà in streaming a marzo.

Rispolverate la "tuta da sesso": Prime Video ha annunciato la data di debutto dell'attesissima seconda stagione della comedy di successo Upload. L'appuntamento con le prossime avventure di Nathan Brown nell'aldilà digitale è fissato per l'11 marzo, con tutti i nuovi sette episodi subito disponibili. E poiché dall'ultima volta saranno passati quasi due anni, il servizio streaming ha pensato bene di rinfrescarci la memoria con uno speciale video-riassunto del ciclo inaugurale.

Upload 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Una creazione dell'ideatore di The Office Greg Daniels, Upload è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, stampanti alimentari 3D e supermercati automatici sono la normalità. Ma, soprattutto, gli esseri umani possono scegliere di essere "caricati" in un aldilà virtuale. Robbie Amell interpreta Nathan, un giovane programmatore informatico che, per evitare di morire dopo essere stato vittima di un incidente stradale, accetta la proposta della sua ragazza di continuare la sua vita nel mondo virtuale di Lakeview.

Nella seconda stagione, ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato Prototykes e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire, ritroviamo Nathan a un bivio nella sua vita dell'aldilà. Ingrid (Allegra Edwards), la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora (Andy Allo), il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i Ludds.

Dalle notizie precedenti sappiamo che la star di Royal Pains Paulo Costanzo sarà uno dei nuovi volti della comedy sci-fi. Interpreterà Matteo, un giovane leader che spicca per il suo carisma ed è incline a periodi di (eccessivo?) egocentrismo.