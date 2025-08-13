TGCom24
Upload: Il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione

Emanuele Manta
2

Ultimo atto per la storia di Nathan e degli altri personaggi di Upload: la stagione finale della comedy, in streaming dal 25 agosto, si mostra nel trailer ufficiale.

Upload: Il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione

Manca poco all'"Upload completato" per la divertente comedy sci-fi di Prime Video ambienta in un fantasioso aldilà digitale. Dal 25 agosto, sulla piattaforma saranno disponibili in streaming i quattro episodi della quarta e ultima stagione, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Upload 4: Cosa ci aspetta nella stagione finale?

Creata dallo stesso Greg Daniels di The Office e dell'imminente spin-off The Paper, Upload immagina un futuro in cui le persone possono caricare la propria coscienza in una lussuosa vita ultraterrena digitale. Quando il festaiolo Nathan (interpretato da Robbie Amell) muove in circostanze misteriose e viene caricato in un resort virtuale conosciuto come Lakeview, incontra la bella Nora (Andy Allo), la quale, come "angelo" del suo servizio clienti, lo aiuta a trovare nuove amicizie, l'amore e uno scopo.

L'ultima volta (ormai nel lontano autunno 2023), eravamo rimasti con più di qualche dubbio su quale dei due Nathan - quello vero o il suo duplicato - era stato realmente eliminato da Horizen, la società incaricata della gestione di Lakeview. Il trailer della quarta stagione, che riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto, prova a chiarire come stanno le cose. Quando Nora scopre che la sua versione di Nathan è apparentemente morta a causa dell'eliminazione e che, in qualche modo, è tornata sotto forma di fantasma digitale, decide non solo di convincere gli altri che è vivo, ma anche di salvarlo e riunirsi con lui.

Nel frattempo, Ingrid (Allegra Edwards) e il suo Nathan affrontano le sfide uniche di una relazione virtuale, mentre quest'ultimo e Luke (Kevin Bigley) consolidano la loro amicizia mentre il resto di Lakeview affronta nuove minacce. Prima fra tutte, un'intelligenza artificiale senziente diventata rapidamente malvagia, minacciando la distruzione totale di Lakeview e di tutti coloro che vi sono dentro. Tra dirigenti corrotti, misteri irrisolti e cuori infranti nel mondo virtuale e reale, Nathan, Nora e gli altri devono affrontano prove mai viste prima. Per sopravvivere e salvare l'umanità dalla cancellazione, devono unire le forze un'ultima volta.

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
