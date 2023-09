Upload: Due Nathan per Nora nel trailer ufficiale della stagione 3

News Serie TV

La comedy più amata di Prime Video tornerà in streaming il 20 ottobre.

Due Nathan per una sola Nora? Una fantasia a dir poco allettante per l'assistente interpretata da Andy Allo, come mostra il trailer ufficiale della terza stagione di Upload appena rilasciato da Prime Video, in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi sulla piattaforma il 20 ottobre, due ogni venerdì fino al 10 novembre.

Upload: Cosa ci aspetta nella stagione 3

L'ultima volta, il Nathan di Robbie Amell e il suo "angelo" del servizio clienti, Nona, si erano confessati i reciproci sentimenti, ma lui aveva sofferto di una preoccupante emorragia dal naso dopo che, stanco della vita cristallizzata di Lakeview, aveva effettuato il download per tornare in vita ricorrendo a una pratica sperimentale. Nel frattempo, la sua ex fidanzata, Ingrid (Allegra Edwards), aveva recuperato un suo capello da un vecchio pettine, da usare per concepire un figlio, mentre Aleesha (Zainab Johnson) aveva iniziato a ripristinare il backup di Nathan dopo aver notato che era scomparso da Lakeview.

Nella stagione 3 della comedy sci-fi di Greg Daniel, le cose sembrano andare bene per i due, i quali navigano nella loro relazione mentre corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e avere finalmente una vita insieme? Oppure è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Intanto, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e mentre lui si chiede se questo sia un furto di identità, Ingrid non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare questa seconda possibilità d'amore dal momento che questa versione non ricorda di aver rotto con lei. E, come si può vedere, Ingrid potrebbe non essere l'unica ad approfittare della situazione, vista la curiosità di Nora.

Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA mentre resta coinvolta in una nuova relazione romantica. Luke (Kevin Bigley), tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, finendo col lavorare nella Zona Grigia.