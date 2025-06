Unrecorded Night, la serie tv di David Lynch che non vedremo mai: trapela qualche dettaglio

News Serie TV

Peter Deming, direttore della fotografia di David Lynch, ha rivelato qualcosa di Unrecorded Night, una serie sulla quale stava lavorando col grande regista prima del Covid, per Netflix. Era la vociferata storia per Laura Dern e Naomi Watts?

Sapevamo che, prima di morire, David Lynch stava pensando a diversi altri progetti: oltre a un film di animazione bizzarro, avrebbe proposto a Netflix anche una serie tv, poco dopo lo scalpore suscitato dalla meravigliosa Twin Peaks: Il ritorno (2017). Naomi Watts, sua storica collaboratrice e amica dai tempi di Mulholland Drive, dopo la scomparsa aveva confermato la volontà di David di tornare dietro alla macchina da presa. Oggi il direttore della fotografia Peter Deming, intervistato da The Film Stage, ha raccontato che Lynch aveva in effetti scritto una nuova... "cosa", film o serie tv che fosse. Probabilmente era proprio l'idea costruita su Naomi e Laura Dern, tra le sue muse preferite. Di cosa si trattava? Leggi anche Naomi Watts su David Lynch: "Era carico, voleva tornare a lavorare"

David Lynch aveva già scritto la serie Unrecorded Night, secondo il direttore della fotografia

Tra il completamento di Twin Peaks - Il ritorno (2017) e l'inizio della pandemia, David Lynch si era attivamente dedicato a un progetto che, tra tutti quelli che hanno caratterizzato gli ultimi difficili anni per la sua salute, era quello più vicino a una vera produzione. Peter Deming, direttore della fotografia su Strade perdute, Mulholland Drive e appunto l'ultima stagione di Twin Peaks, aveva letto il monumentale copione di Unrecorded Night: non vuole rivelare nulla del suo contenuto, ma ci dice che si trattava di un altro "giallo", ambientato nel mondo dello spettacolo della vecchia Hollywood, nell'atmosfera losangelina così cara al regista. Il progetto però si arenò.

Poco prima che morisse, prima del COVID, c'era Unrecorded Night, che aveva scritto lui. L'avevo letto, andammo proprio in giro a cercare le location. Poi è arrivato il COVID, tutto è stato chiuso e la scintilla non si è più riaccesa. [...] Era una cosa originale. Sarebbero stati un sacco di episodi, perché a David piaceva quella che lui chiamava la "storia continua". Quando facemmo Twin Peaks: Il ritorno, non eravamo sicuri di quanti episodi ci sarebbero stati, finché non andammo in post-produzione, perché non era scritto pensando a una serie. Era stato scritto come un film con un copione da 550 pagine. Si decise poi in post-produzione come dividerlo e giocarselo. Unrecorded Night era concepito allo stesso modo. Lo lessi in tre momenti separati, perché era massiccio, ma decisamente non era Twin Peaks. Era un mistero... interessante, direi.

Bisogna resistere alla tentazione di sognare che qualcuno un giorno metta in scena sul serio questo Unrecorded Night. Nel nostro piccolo abbiamo provato a spiegare perché David Lynch era inimitabile. Allo stesso tempo, pensiamo che a molti fan non dispiacerebbe per lo meno leggere questa sceneggiatura, per immergersi un'altra volta, con il solo aiuto dell'immaginazione, nell'universo poetico del regista.