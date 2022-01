Uno di noi sta mentendo e Wolf Like Me: Le serie di Peacock arrivano in Italia, su Netflix e Prime Video

News Serie TV

Le due serie attese in streaming a febbraio e aprile, rispettivamente.

Due novità del recentemente nato servizio streaming statunitense Peacock hanno trovato una casa in Italia, per la felicità di chi le attendeva con grande interesse. Netflix ha annunciato l'acquisizione per il territorio italiano del teen mystery drama Uno di noi sta mentendo, con l'uscita della prima stagione fissata per il 18 febbraio. Prime Video si è accaparrata invece il dramedy romantico con Isla Fisher e Josh Gad Wolf Like Me, ora atteso sulla piattaforma per il 1° aprile.

La trama di Uno di noi sta mentendo

Basata sul fortunato romanzo omonimo di Karen M. McManus e prodotta da Darío Madrona, uno degli ideatori di Elite, Uno di noi sta mentendo racconta la storia di Simon (interpretato da Mark McKenna), un sogghignante, giovane spifferatore che il primo giorno di scuola solleva un polverone con i suoi pettegolezzi e alla fine si ritrova avvelenato a morte. I principali sospettati nel suo omicidio sono gli altri quattro ragazzi - l'intelligente Bronwyn (Marianly Tejada, The Purge), lo spacciatore Nate (Cooper van Grootel, Go!), la popolare Addy (Annalisa Cochrane, Cobra Kai) e l'atleta Cooper (Chibuikem Uche) - con i quali era stato messo in punizione, ciascuno dei quali ha qualcosa da nascondere.

La trama di Wolf Like Me

Ambientata nei sobborghi di Adelaide, nell'Australia meridionale, Wolf Like Me segue invece Gary (Gad), un "relitto emotivo" che, dopo la morte della moglie, sta facendo del suo meglio per provvedere alla figlia Emma. Una mattina, la loro auto resta coinvolta in un incidente stradale, Emma ha un attacco di panico, ed è così che Gary conosce Mary (Fisher), la donna nell'altro mezzo che è riuscita a calmare sua figlia come lui non è stato mai capace. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma lei è riluttante a parlare di sé e quando sta per farsi buio se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la donna nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nella verità e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e diventa evidente a entrambi che una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo per una ragione. Non è chiaro quale, devono solo continuare a seguire i segni.