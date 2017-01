Una serie di sfortunati eventi arriva su Netflix, tutto pronto per la stagione 2

Un giorno funesto per una storia funesta. Oggi, venerdì 13 gennaio, la tanto attesa Una serie di sfortunati eventi - serie basata sui popolari romanzi per ragazzi di Lemony Snicket - debutta sul servizio di video in streaming Netflix con gli otto episodi della prima stagione.



Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlarvene in diverse occasioni, inclusa la recensione e le interviste al cast alla premiere di New York. Nel frattempo, il regista e produttore esecutivo Barry Sonnenfeld fa sapere che siamo solo all'inizio del racconto e che la produzione è già pronta per il prossimo, secondo capitolo.

"Progettiamo di farne altri [episodi], ma non abbiamo ancora ottenuto il via libera per questo", ha detto Sonnenfeld a Variety. "Abbiamo già scritto le sceneggiature della seconda stagione. Ora siamo in fase di attesa, ma siamo ottimisti". Se, come ci si aspetta, la risposta del pubblico sarà positiva, il regista immagina il lavoro di Daniel Handler (com'è anche conosciuto lo scrittore statunitense dietro i 13 romanzi del ciclo Una serie di sfortunati eventi) diviso idealmente in tre stagioni - la prima copre i primi quattro libri, la seconda si estenderebbe fino nono, mentre la terza sarebbe l'adattamento dei restanti quattro.

Una serie di sfortunati eventi racconta la triste vicenda che sconvolge le vite dei giovani fratelli Violet, Klaus e Sunny Baudelaire. Improvvisamente orfani dopo la morte dei genitori nel misterioso incendio della loro casa, i Baudelaire sono affidati alla tutela di un lontano zio, il Conte Olaf (Neil Patrick Harris), un individuo inquietante e crudele determinato a sbarazzarsi dei nipoti per mettere le mani sulla loro eredità. Costretti alla fuga, i tre si ritrovano ad affrontare prove e tribolazioni nel tentativo di scoprire la verità dietro la morte dei genitori e fermare il Conte.