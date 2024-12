Una mamma per amica: Reunion natalizia per Lauren Graham e Yanic Truesdale, la foto

News Serie TV

Gli attori che hanno interpretato Lorelai Gilmore e Michel Gerard nell'amata serie creata da Amy Sherman-Palladino si sono ritrovati giusto in tempo per Natale e hanno postato una foto insieme.

Lo staff del Dragonfly Inn, come tutte le famiglie, si riunisce in tempo per le feste! Lauren Graham e Yanic Truesdale sono stati compagni di set per ben sette stagioni e un revival di Una mamma per amica e recentemente si sono ritrovati davanti a un luminoso albero di Natale. I due attori, che nella serie di successo interpretavano rispettivamente Lorelai Gilmore e il responsabili della reception della locanda Dragonfly Inn Michel Gerard, si sono rivisti dopo tanto tempo e hanno condiviso la gioia con i fan pubblicando una foto insieme su Instagram.

Lorelai e Michel di nuovo insieme: Il selfie per i fan di Una mamma per amica

In Una mamma per amica Lorelai e Michel avevano continui battibecchi. Ottimista e pragmatica lei, molto più scostante e perennemente depresso lui, i due ci hanno regalato alcuni dei momenti comici più memorabili della serie. Alla fine però i loro personaggi, come pure i due attori, si volevano un gran bene. "Non ci vediamo abbastanza spesso Lauren Graham, ma quando succede è sempre un piacere", ha scritto Truesdale nel suo post Instagram. "Spero che tu possa vedere i tuoi cari questa settimana. Buone feste". Non conosciamo, tuttavia, le circostanze precise dello scatto né dove si trovassero esattamente i due attori.

Tutti gli attori di Una mamma per amica sono rimasti in ottimi rapporti e, negli anni, più volte hanno regalato ai fan storiche reunion. Proprio di recente Graham ha moderato la presentazione del libro scritto dalla co-star Kelly Bishop, che nella serie interpreta la madre di Lorelai, Emily Gilmore. L'interprete di Loreali, inoltre, è stata protagonista insieme a Scott Patterson anche di uno spot della catena di negozi Walmart, ambientato in magica una Starw Hollow ricostruita e innevata.

Il prossimo impegno di Yanic Truesdale nella nuova serie dei Palladino

Yanic Truesdale, tra l'altro, ha ottenuto un ruolo ricorrente in Étoile, la prossima serie creata per Prime Video dai creatori di Una mamma per amica, i coniugi Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. L'attore interpreterà Raphael, il fedele assistente di Genevieve (Charlotte Gainsbourg), il capo di una compagnia di balletto parigina. Ma, lo ricordiamo, l'attore nel 2022 si era riunito anche con l'ex collega di set di Una mamma per amica Melissa McCarthy recitando nella serie Netflix God's Favorite Idiot.

Chi aspetta un nuovo revival di Una mamma per amica dopo Una mamma per amica: Di nuovo insieme, per ora, dovrà solo sperare, visto che sia i creatori che i membri del cast della serie originale sono impegnati in altri progetti. Ma il fatto che tutti siano rimasti così entusiasti e in buoni rapporti ci fa pensare che, prima o poi, una nuova stagione potrebbe diventare realtà.