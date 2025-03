Un altro sequel di Yellowstone, su Kayce Dutton, in sviluppo a CBS

News Serie TV

CBS starebbe lavorando a un ulteriore spin-off sequel di Yellowstone incentrato su Kayce Dutton, il personaggio interpretato da Luke Grimes. Ecco cosa sappiamo.

La fine di Yellowstone potrebbe diventare l'inizio di molte altre storie. In aggiunta allo spin-off che mostrerà Beth Dutton e il marito Rip Wheeler intraprendere una nuova vita lontano dall'ombra del defunto padre di lei, progetto che si dice sia in sviluppo a Paramount Network, Puck riferisce di aver appreso che CBS sta sviluppando un proprio sequel completamente diverso, un procedurale, nel quale Luke Grimes riprenderà il ruolo di Kayce Dutton, il fratello minore di Beth.

Ulteriori dettagli non sono al momento disponibili. Tuttavia, a meno che, dopo il finale di Yellowstone, non sia successo qualcosa di orribile alla famiglia dell'ex agente per la protezione del bestiame, l'unico dei figli di John Dutton rimasto al ranch di famiglia, è plausibile che anche Kelsey Asbille e Brecken Merrill faranno parte della potenziale serie, riprendendo i ruoli della moglie e del figlio di Kayce, Monica e Tate. L'ultima volta, nel salutare Beth e Rip (Kelly Reilly e Cole Hauser), diretti verso il loro nuovo ranch a Dillon, nel Missouri, insieme con il sempre leale Lloyd (Forrie J. Smith), Kayce si era rifiutato di tenere per sé il cartello "Yellowstone Dutton Ranch" all'inizio del vialetto, lasciandolo a loro.

In attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati, ricordiamo che uno spin-off sequel di Yellowstone è stato già ordinato da Paramount. The Madison viene presentato come "uno studio sincero sul dolore e sui legami umani” e seguirà Michelle Pfeiffer nei panni di Stacy Clyburn, una ricca matriarca che, insieme alla sua famiglia, lascia New York City e si dirige verso il Montana (dove si svolgono le vicende dei Dutton), più precisamente nella valle del fiume Madison, in seguito alla tragica morte del marito e del cognato in un incidente aereo. Il suo cast include anche il veterano di Suits Patrick J. Adams e la star di Lost Matthew Fox.

Ci sono inoltre i due spin-off prequel 1883 e 1923, il secondo dei quali attualmente in programmazione su Paramount+ con la seconda stagione, incentrati entrambi su precedenti generazioni della famiglia Dutton, ai quali dovrebbero aggiungersene altri due tuttora in sviluppo. Il primo, 6666, sarebbe un sequel ambientato al Four Sixes Ranch, in Texas, il quale potrebbe o non potrebbe coinvolgere anche quei personaggi che alla fine della serie originale si sono trasferiti proprio nello Stato della stella solitaria. L'altro, 1944, sarebbe un terzo prequel incentrato su un'altra precedente generazione della famiglia protagonista.